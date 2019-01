Απειλές Τραμπ κατά Ερντογάν: Θα σας καταστρέψουμε οικονομικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τουρκία ότι θα υποστεί οικονομική καταστροφή εάν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις επιτεθούν εναντίον των Κούρδων της Συρίας.

Έγραψε επίσης ότι σχεδιάζεται η δημιουργία μιας «ουδέτερης ζώνης 20 μιλίων» χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το πού θα βρίσκεται ή ποιος θα καλύψει το κόστος αυτού του μέτρου.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2019

Ταυτόχρονα προέτρεψε τους Κούρδους να μην «προκαλούν» την Άγκυρα. Έκρινε ότι «η Ρωσία, το Ιράν και η Συρία επωφελήθηκαν περισσότερο από την μακροπρόθεσμη πολιτική για την καταστροφή του ΙΚΙΛ στη Συρία - φυσικοί εχθροί. Κι εμείς ωφελούμαστε επίσης αλλά είναι καιρός τώρα να επιστρέψουν οι στρατιώτες μας στο σπίτι. Στοπ στους ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ».

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιανουαρίου 2019

Από την πλευρά του ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη βόρεια Συρία εναντίον των μελών της παραστρατιωτικών οργάνωσης Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι για την επιχείρηση εναντίον της YPG, που η χώρα του θεωρεί τον βραχίονα της οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) στη Συρία, η Άγκυρα δεν χρειάζεται «την άδεια κανενός». Διαβεβαίωσε πως η Τουρκία είναι σε θέση να «καταστρέψει» τους εναπομείναντες θύλακες του ΙΚ στη Συρία και θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα άρχισε να ανεβαίνει και πάλι τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας του ζητήματος των Κούρδων της Συρίας. Η Τουρκία δεν έχει κρύψει την πρόθεσή της να τους καταδιώξει ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πολύ κοντά στα σύνορά της ενός εμβρυικού κουρδικού Κράτους, κάτι που υπάρχει κίνδυνος να αναζωπυρώσει τις αυτονομιστικές τάσεις των Κούρδων της Τουρκίας.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε σήμερα ότι η Άγκυρα αναμένει από τις ΗΠΑ να τιμήσουν τη διμερή στρατηγική εταιρική σχέση.

«Κύριε Ντόναλντ Τραμπ, είναι θανάσιμο σφάλμα να εξισώνονται οι Σύροι Κούρδοι με το PKK, που βρίσκεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζουν οι ΗΠΑ, και με το συριακό παρακλάδι του, τις PYD YPG», ανέφερε ο Καλίν σε ανάρτησή του στο Twitter, επισυνάπτοντας την ανάρτηση του Τραμπ.

«Οι τρομοκράτες δεν μπορεί να είναι εταίροι και σύμμαχοί σας. Η Τουρκία περιμένει από τις ΗΠΑ να τιμήσουν τη στρατηγική μας εταιρική σχέση και δεν θέλει αυτή να επισκιαστεί από την τρομοκρατική προπαγάνδα» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας .