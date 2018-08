Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Φλόριντα

Πυροβολισμοί αναφέρθηκαν στο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.

Το γραφείο του σερίφη της πόλης καλεί μέσω του λογαριασμού του στο Twitter τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Όπως μεταδίδουν αμερικάνικα ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε σε τουρνουά Madden NFL video game. Εκεί ένας άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ και «πυροβόλησε αρκετά άτομα». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ένας ύποπτος είναι νεκρός στο σημείο της επίθεσης. Μη διασταυρωμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 11 τραυματίες.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 Αυγούστου 2018