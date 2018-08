Το δύο ετών αγόρι που καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα

Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Ένας πιτσιρικάς στην Ινδονησία, μόλις 2 ετών, καπνίζει 40 τσιγάρα την ημέρα και όταν η εξάρτησή του δεν ικανοποιείται παθαίνει κρίση, με αποτέλεσμα να αρχίζει να ουρλιάζει και να κλαίει διαρκώς.

Το οξύμωρο είναι ότι την κακή αυτή συνήθεια τη γνωρίζουν και οι καταστηματάρχες της γειτονιάς στην οποία μένει ο πιτσιρικάς, αλλά δεν μπορούν να πουν «όχι» στα μέλη της οικογένειάς του, καθώς είναι ενήμεροι και για τα ξεσπάσματα του μικρού εάν δεν καπνίσει.

«Πρέπει να του αγοράζουμε δυο πακέτα την ημέρα. Εάν δεν του αγοράσουμε τσιγάρα, τότε δεν κοιμάται, θα κλαίει και θα φωνάζει όλη μέρα. Κοστίζει ακριβά», παραδέχθηκε η μητέρα του. Με τον πατέρα του να λέει από την πλευρά του: «Δεν γνωρίζω το πώς άρχισε να καπνίζει. Καπνίζω κι εγώ, αλλά όχι τόσο συχνά, μόνο στη δουλειά».

Πλέον, οι γονείς του είναι έτοιμοι να απευθυνθούν στους ειδικούς και να πάνε τον μικρό στον γιατρό, με σκοπό να του κόψει ή έστω να του ελαττώσει τη συνήθεια.

