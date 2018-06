Νεκρός βρέθηκε 20χρονος ηθοποιός

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στην κοιλάδα του San Fernando, στην Καλιφόρνια, ο 20χρονος ηθοποιός και μουσικός, Jackson Odell.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, όπως αναφέρει η Καθημερινή.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Θα είναι πάντα ένα λαμπερό φως, μια φωτεινή, αγαπημένη και ταλαντούχα ψυχή».

Ο 20χρονος Odell έπαιξε το ρόλο του «Zeke» το 2011 στην ταινία «Judy Moody and the Not Bummer Summer» και πρωταγωνιστούσε στην παραγωγή του ABC «Goldbergs», ενσαρκώνοντας τον Ari Caldwell.

Είχε επίσης εμφανιστεί στις σειρές Modern Family και Arrested Development.

Εκτός, από ηθοποιός ο Odell τραγουδούσε και έγραφε μουσική. Έχει υπογράψει το soundtrack της ταινίας Forever My Girl.