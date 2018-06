Χιλιάδες γυναίκες έπεσαν γυμνές στη θάλασσα και έσπασαν το Ρεκόρ Γκίνες

Χιλιάδες γυναίκες στην Magheramore, 50 χλμ μακριά από το Δουβλίνο, αψήφησαν τα παγωμένα νερά και βούτηξαν για φιλανθρωπικό σκοπό, σπάζοντας το Ρεκόρ Γκίνες.

2.500 τολμηρές γυναίκες έβγαλαν τα ρούχα τους και με 12 βαθμούς έκαναν το μπάνιο τους στην 6η ετήσια συνάντηση Strip&Dip, που αποτελεί έμπνευση της Deidre Featherstone, μιας γυναίκας που υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Το ρεκόρ Γκίνες κατείχε η Αυστραλία, όταν 786 άνθρωποι έκαναν κάτι αντίστοιχο στο Περθ, το 2015.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, περισσότερα από 150.000 ευρώ έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Κάτι που έκαναν και οι συμμετέχουσες του Σαββάτου ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για μια φιλανθρωπική οργάνωση για παιδιά.

Μία γυναίκα ανέφερε στον Guardian ότι «ήταν απίστευτα. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανά γυμνή μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, παρά μόνο στον άντρα μου. Ήμασταν όλες διαφορετικές. Διαφορετική ηλικία, διαφορετικό σώμα, διαφορετικές “ατέλειες”. Ήταν φανταστικά».

All about to strip aff 🍑💞@gwr #stripanddip #Wicklow pic.twitter.com/eGlXuPvzfs

— Erinn Louise Kerr (@ErinnKerr_) 9 Ιουνίου 2018