«Μην πουλήσετε τα F-35 στην Τουρκία, θα τα χρησιμοποιήσει κατά της Ελλάδας»

Δήλωση «βόμβα» από τον Αμερικανό γερουσιαστή Μπραντ Σέρμαν πως η Τουρκία θέλει τα F-35 για να τα χρησιμοποιήσει κατά της Ελλάδας! Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής ζήτησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να μην πωλήσει στην Τουρκία του Ερντογάν τα F-35 γιατί θεωρεί πως δεν θα τα χρησιμοποιήσει στη μάχη κατά της τρομοκρατίας αλλά κατά της Ελλάδας.

Κάλεσε μάλιστα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μείνει ουδέτερο. Και υπενθύμισε στις σφαγές Αρμενίων, Ελλήνων κι άλλων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Το video από την τοποθέτηση – βόμβα του Σέρμαν ανέβασε την σήμερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό το κλίμα πλέον στις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι βαρύ και τα «χαστούκια» είναι διαδοχικά για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

US Congressman Brad Sherman tells US Secretary of State Mike Pompeo that he hopes @realDonaldTrump administration oppose the sale of F-35 to #Turkey, saying that they would be used against #Greece. @BradSherman also urges @StateDept to remain neutral about HR220 bill. pic.twitter.com/zE0ottHGki

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 27 Μαΐου 2018