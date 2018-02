Τζολί: Εντεινόμενο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολέμου η σεξουαλική βία

Υπό την ιδιότητα της ειδικής απεσταλμένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η Αντζελίνα Τζολί κάλεσε σήμερα το ΝΑΤΟ να συμβάλει προκειμένου να μπει ένα τέλος στη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου, διευρύνοντας με την επίσκεψη αυτή στην έδρα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου τις προσπάθειές της σε διεθνές επίπεδο για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ, που νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα επισκέφθηκε έναν καταυλισμό Σύρων προσφύγων στην Ιορδανία, αφού απεύθυνε αυτήν την έκκληση ενώπιον της Βορειοατλαντικής Συμφωνίας στις Βρυξέλλες, κατόπιν συναντήθηκε με στρατιωτικούς διοικητές του ΝΑΤΟ.

«Η βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών, ειδικά η σεξουαλική βία, είναι ένα ολοένα κι εντεινόμενο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολέμου» επισήμανε η Τζολί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ, όπου είχε στο πλευρό της τον γενικό γραμματέα του οργανισμού Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Ο βιασμός χρησιμοποιείται ως όπλο ώστε να επιτευχθούν στρατιωτικοί και πολιτικοί σκοποί. Επηρεάζει τους άνδρες και τα αγόρια όπως επίσης τις γυναίκες και τα κορίτσια» πρόσθεσε.

Το ΝΑΤΟ, που απαριθμεί 29 κράτη μέλη και έχει αποστολές από το Κόσοβο έως το Αφγανιστάν, συμφώνησε στο να βοηθήσει να καταγγέλλονται τα περιστατικά σεξουαλικής βίας στις εμπόλεμες ζώνες προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες και να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ιδέα ότι ο βιασμός είναι μια αναπόφευκτη όψη μιας σύρραξης.

Η Αντζελίνα Τζολί, μητέρα έξι παιδιών, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι την ταινία της "First They Killed My Father" σχετικά με το καθεστώς των Ερυθρών Χμερ της Καμπότζης τη δεκαετία του 1970, σημείωσε επίσης ότι έχει συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε εμπόλεμες ζώνες και επιδιώκει να είναι η φωνή εκείνων.

Διατυπώνοντας την οργή της για την έλλειψη βοήθειας προς τα θύματα, η ηθοποιός είπε πως ελπίζει ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βοηθήσει βελτιώνοντας τα πρότυπα στις τάξεις του στρατού άλλων χωρών μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του στο εξωτερικό, όπως και της προώθησης του ρόλου των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις.

Η 42χρονη σκηνοθέτης επανέλαβε τα δεινά των προσφύγων Ροχίνγκια που διέφυγαν από τις βιαιοπραγίες στη Μιανμάρ και τόνισε την ανεπαρκή αντίδραση πολλών κυβερνήσεων σε όλον τον κόσμο.

«Ανησυχώ πολύ για τους Ροχίνγκια. Είμαι πολύ θυμωμένη με την ανταπόκριση… Ανησυχώ πολύ με τις ιστορίες που αποκαλύπτονται ότι 10χρονα κορίτσια πέφτουν θύματα βιασμού» υπογράμμισε.

«Θα πρέπει όλοι μας να ντρεπόμαστε για το πόσα λίγα έχουμε καταφέρει να κάνουμε» συμπλήρωσε.