Σαρώνει το βιβλίο για τον πρώτο χρόνο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ

Το βιβλίο με τις περισσότερες πωλήσεις ήταν την περασμένη εβδομάδα το βιβλίο «Φωτιά και Οργή» του Μάικλ Γουλφ, το οποίο αναφέρεται στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το ΑΡ, οι πωλήσεις του αναμένεται να εκτοξευτούν, σύμφωνα με την NPD BookScan που διενεργεί τις μετρήσεις. Το «Fire and Fury» πούλησε 29.000 αντίτυπα, ενώ ολοκληρωνόταν η διαδικασία των πωλήσεων.

«Εξαιτίας των πιθανών προβλημάτων στη διανομή του βιβλίου λόγω της πρόωρης κυκλοφορίας αλλά και της υψηλής ζήτησης, θα μας χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να δούμε που ακριβώς θα βρίσκεται αυτό το βιβλίο σε σύγκριση με άλλα πολιτικά μπεστ-σέλλερ των τελευταίων ετών» εξήγησε η Κίρστεν Μακλίν, που είναι αναλύτρια της NPD BookScan.

Σύμφωνα με την ίδια, το βιβλίο της Χίλαρι Κλίντον «Τι συνέβη», που εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε μέσο όρο πωλήσεων άνω των 30.000 αντιτύπων κάθε μέρα, την πρώτη του εβδομάδα στις προθήκες. Αλλά εκείνο το περίμεναν όλοι και ο εκδοτικός οίκος είχε μεριμνήσει για τα αντίτυπα.

Αντίθετα, το «Fire and Fury» δείχνει να τους έπιασε όλους απροετοίμαστους, από την κυβέρνηση Τραμπ μέχρι και τον εκδοτικό οίκο Henry Holt and Co., που ανέβασε το τιράζ από τα 150.000 αντίτυπα σε πάνω από ένα εκατομμύριο.