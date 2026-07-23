Τραγωδία σημειώθηκε στην Τσεχία, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο UH-1Y Venom συνετρίβη στην 22η Αεροπορική Βάση του Νάμεστ ναντ Οσλάβου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας στρατιωτικός και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά πέντε στρατιωτικοί. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, στην αεροπορική βάση που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πράγας.

«Ένα ελικόπτερο Venom συνετρίβη στην 22η Αεροπορική Βάση Ελικοπτέρων στο Νάμεστ ναντ Οσλάβου», ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τσεχίας σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στο Μπρνο

Οι τέσσερις επιζώντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τρεις στρατιωτικοί με τραύματα μέτριας σοβαρότητας διακομίστηκαν στο Μπρνο, ενώ ένας ακόμη, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρύτερα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γίχλαβα.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα των τραυματιών. Βρισκόμαστε επίσης σε επικοινωνία με την οικογένεια του στρατιωτικού που έχασε τη ζωή του και της παρέχουμε κάθε απαραίτητη βοήθεια», υπογράμμισε ο τσεχικός στρατός.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για τη συντριβή λίγο μετά τις 12:00 τοπική ώρα, ενώ στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και εναέρια μέσα διάσωσης.

«Μια τεράστια τραγωδία που μας επηρεάζει όλους»

Ο αντιπρόεδρος της τσεχικής κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Ζάρομιρ Ζούνα, χαρακτήρισε το δυστύχημα «τεράστια τραγωδία που μας επηρεάζει όλους βαθιά» και εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους συναδέλφους του στρατιωτικού που σκοτώθηκε.

Ο ίδιος μετέβη στην αεροπορική βάση, ενώ συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της συντριβής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τη φάση της πτήσης κατά την οποία συνέβη το δυστύχημα ούτε για πιθανό τεχνικό πρόβλημα.

Καθηλώθηκαν όλα τα Venom και Viper

Μετά τη συντριβή, οι τσεχικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις ολόκληρου του στόλου των ελικοπτέρων της οικογένειας H-1. Το μέτρο αφορά και τα 12 αμερικανικής κατασκευής UH-1Y Venom και AH-1Z Viper που διαθέτει η χώρα και θα παραμείνει σε ισχύ όσο εξελίσσεται η έρευνα.

Η Τσεχία είχε συμφωνήσει το 2019 την αγορά οκτώ πολλαπλών ρόλων UH-1Y Venom και τεσσάρων επιθετικών AH-1Z Viper. Τα τελευταία ελικόπτερα παραδόθηκαν τον Ιούνιο του 2024, ολοκληρώνοντας την αρχική συγκρότηση του νέου στόλου της 22ης Αεροπορικής Βάσης.

Τα Venom χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη μεταφορά στρατιωτών, την υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων και αποστολές έρευνας και διάσωσης.