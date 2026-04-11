Στο Κογκρέσο της Αργεντινής πέρασε τροπολογία που υποβλήθηκε από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, η οποία διευκολύνει την εξόρυξη μετάλλων όπως ο χαλκός, το λίθιο και το ασήμι σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές των Άνδεων – συμπεριλαμβανομένων παγετώνων και μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) – προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της επιστημονικής κοινότητας και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροπολογία με 137 ψήφους υπέρ, 111 κατά και τρεις αποχές μετά από σχεδόν 12 ώρες έντονης αντιπαράθεσης.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό με μηνύματα όπως «Το νερό είναι πιο πολύτιμο από τον χρυσό» και «Ένας κατεστραμμένος παγετώνας δεν μπορεί να αποκατασταθεί». Σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια σε μεμονωμένες αψιμαχίες με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Environmental activists protested outside the Argentine Congress before lawmakers approved an amendment to the so-called Glacier Law, which authorizes mining in ecologically sensitive glacier and permafrost areas

Εντός του κοινοβουλίου, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος «Η Ελευθερία Προχωρά», Νικολάς Μαγιοράς, διαβεβαίωνε τους υπόλοιπους νομοθέτες ότι «ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι εφικτός».

Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται κάθετα από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, όπως η Φλάβια Μπροφόνι, η οποία τονίζει ότι «η επιστήμη είναι σαφής… δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα δημιουργίας αυτού που αποκαλούν «βιώσιμο ορυχείο» σε ένα περιβάλλον παγετώνων».

Υπάρχουν σχεδόν 17.000 παγετώνες ή εκτάσεις permafrost στην Αργεντινή, σύμφωνα με απογραφή του 2018. Στα βορειοδυτικά της χώρας, όπου επικεντρώνεται η εξορυκτική δραστηριότητα, τα παγετωνικά αποθέματα έχουν συρρικνωθεί κατά 17% την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Ο Μιλέι, ένας ακραίος υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς που δεν πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τροπολογία είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στον τομέα των εξορύξεων.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής έχει εκτιμήσει ότι η εντατικοποίηση των εξορύξεων θα μπορούσε να τριπλασιάσει τις εξαγωγές της χώρας έως το 2030.

Από την άλλη πλευρά, ο Ενρίκε Βιάλε, πρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντικών Δικηγόρων της Αργεντινής, δήλωσε ότι η αλλαγή στη νομοθεσία απειλεί την παροχή νερού για το 70% των Αργεντινών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει ένας κεντρικός επιστημονικός φορέας που ορίζει τους προστατευόμενους παγετώνες και τα επίπεδα προστασίας στις περιοχές γύρω από τους παγετώνες. Η νέα τροπολογία δίνει σε μεμονωμένες επαρχίες περισσότερες εξουσίες να αποφασίζουν ποιες περιοχές χρειάζονται προστασία και ποιες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για οικονομικούς σκοπούς.