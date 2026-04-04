Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε για μία ακόμη φορά τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα τα ξημερώματα, δηλώνοντας ότι πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ, αφού χθες Παρασκευή κατέστρεψε μια ακόμη γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι στον ανατολικό Λίβανο.

Στο μεταξύ, επίσης χθες, τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι τραυματίστηκαν -δύο από τους οποίους σοβαρά- σε έκρηξη που σημειώθηκε στο εσωτερικό εγκατάστασης του ΟΗΕ κοντά στην ελ Αντέισε.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε ρουκέτα.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο τριών επίσης Ινδονήσιων μελών της UNIFIL, στις 29 και τις 30 Μαρτίου στον νότιο Λίβανο, όπου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μαίνονται και πάλι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν που σκότωσε τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί το σιιτικό κίνημα, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 1.368 άνθρωποι, ανάμεσά τους 125 παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανικών αρχών, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», με δημοσιογράφο του AFP να κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της πόλης.

Γέφυρες

Στόχος του ισραηλινού στρατού έχουν γίνει και οι γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, με στόχο να αποκόψει ένα μέρος του νότιου Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Στην πιο πρόσφατη τέτοια επίθεση «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν την Παρασκευή (σ.σ. χθες) τη γέφυρα που συνδέει τη Σόχμορ με την Μάσγαρα, προκαλώντας την καταστροφή της», μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (ANI).

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι «για να αποτρέψουν τη μεταφορά ενισχύσεων και στρατιωτικού εξοπλισμού» της Χεζμπολάχ σκόπευαν να πλήξουν τις γέφυρες σε Σόχμορ και Μάσγαρα, δημοσιοποιώντας χάρτη στον οποίο προσδιορίζονταν οι γέφυρες που βρίσκονταν στο στόχαστρο, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων η μια από την άλλη.

Το Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει πέντε γέφυρες στον Λιτάνι, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της μεθορίου, μια περιοχή όπου ο ισραηλινός στρατός θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας».

Επίσης στη Σόχμορ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, «την ώρα που πιστοί αποχωρούσαν από το τέμενος της πόλης» μετά την προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Χθες το απόγευμα πλήγματα είχαν στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, όπου ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι στοχοθέτησε «υποδομές τρομοκρατών».

Την ώρα που ο ΟΗΕ και οι λιβανικές αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενη νέα κατοχή του νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ, πλήγματα σημειώθηκαν χθες και στην επαρχία της Τύρου, σύμφωνα με το ANI.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ισραηλινά στρατεύματα «κατέστρεψαν» τα τελευταία σπίτια που είχαν απομείνει σε πολλά μεθοριακά χωριά, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ που τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σειρά πληγμάτων εναντίον ισραηλινών στόχων στο έδαφος του Ισραήλ και στην άλλη πλευρά των συνόρων.