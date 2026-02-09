Τη σοκαριστική στιγμή κατά την οποία ένας δολοφόνος ξεσπά σε κλάματα λέγοντας ότι «θα του λείψει το GTA 6», την ώρα που συλλαμβάνεται για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, κατέγραψαν κάμερες σώματος της αστυνομίας.

Ο 35χρονος Ρόμπερτ Ρίτσενς από την Οξφόρδη εξαπέλυσε μια «βίαιη επίθεση» εναντίον της 40χρονης Ρέιτσελ Βον, κατά την οποία, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, τη «χτύπησε με γροθιές, κλοτσιές και την ποδοπάτησε επανειλημμένα». Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν «υπεύθυνος για πολλαπλά σοβαρά κατάγματα πλευρών και τραυματική εγκεφαλική κάκωση».

Την Παρασκευή του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, με ελάχιστη παραμονή στη φυλακή 16 έτη και έναν μήνα, αφού δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της Ρέιτσελ Βον, από το Άμπινγκντον.

Περίπου στις 6:30 το πρωί της 30ής Μαΐου πέρυσι, ο Ρίτσενς κάλεσε την αστυνομία από το σπίτι του, ομολογώντας ότι είχε σκοτώσει μια γυναίκα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η Ρέιτσελ Βον διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο. Ο Ρίτσενς συνελήφθη την ίδια ημέρα και κατηγορήθηκε για φόνο στις 31 Μαΐου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Πλάνα από την κάμερα σώματος κατά τη σύλληψή του αποκαλύπτουν τη στιγμή που ο δολοφόνος, δεμένος με χειροπέδες και γονατισμένος, ενώ ένας αστυνομικός τον κρατά από το χέρι, κλαίει λέγοντας ότι «θα μου λείψει το GTA», αναφερόμενος στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών Grand Theft Auto. Μια αστυνομικός, εκτός κάδρου, τον ρωτά αν κάλεσε απλώς για να πάνε στο σημείο ή αν υπάρχει πτώμα. Εκείνος απαντά κλαίγοντας: «Υπάρχει, στο σπίτι της».

Όταν ρωτήθηκε πού βρίσκεται το σπίτι του θύματος, ο Ρίτσενς είπε ότι «πρέπει να μιλήσω με τον δικηγόρο μου», προσθέτοντας: «Παραδόθηκα επίτηδες». Στο αστυνομικό τμήμα, με δάκρυα και κατακόκκινο πρόσωπο, δήλωσε: «Θα μου λείψει το GTA και αυτά». Όταν αστυνομικός τον ρώτησε ποιο GTA εννοεί, απάντησε: «Το έξι». Στη συνέχεια είπε: «Θα πάω ισόβια».

Σε άλλη καταγραφή ακούγεται να λέει: «Τη σκότωσα κατά λάθος, τουλάχιστον το παραδέχτηκα. Θα μου λείψει το GTA, θα πάω ισόβια». Συνεχίζοντας να κλαίει, ανέφερε: «Δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου» και «θα μπορούσα να είχα φύγει». Στην κλήση του στο 999, ο Ρίτσενς είπε: «Έχω κάνει κάτι πολύ σοβαρό… νομίζω ότι κατά λάθος σκότωσα κάποιον. Ονομάζομαι Ρόμπερτ Ρίτσενς και είμαι ειλικρινής, γιατί ντρέπομαι για αυτό που έκανα».

Κατά την επιμέτρηση της ποινής ο δικαστής, Ίαν Πρίνγκλ, ανέφερε ότι υπέβαλε τη Ρέιτσελ Βον «σε μια βίαιη επίθεση στο ίδιο της το σπίτι» και ότι «ο πόνος και η ταλαιπωρία που υπέστη αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα».

Μετά την καταδίκη, ο επικεφαλής ερευνητής, Στιούαρτ Μέι, δήλωσε ότι οι σκέψεις του παραμένουν με την οικογένεια της Ρέιτσελ Βον, τονίζοντας ότι ο Ρόμπερτ Ρίτσενς «ενήργησε άκαρδα», την άφησε μόνη χωρίς να ζητήσει βοήθεια και επικοινώνησε με την αστυνομία μόνο όταν δεν είχε άλλη επιλογή.