Η υπόθεση του Στιβ Ράιτ, γνωστού ως «Στραγγαλιστή του Σάφολκ», αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτυχημένης αστυνομικής έρευνας στη Βρετανία, με τραγικές συνέπειες. Όταν αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο Γουόρσεστερσαϊρ για να τον συλλάβουν για τη δολοφονία της 17χρονης Βικτόρια Χολ, εκείνος τους υποδέχτηκε με ένα ειρωνικό χαμόγελο, χωρίς να δείξει την παραμικρή έκπληξη, περισσότερα από 20 χρόνια μετά το έγκλημα.

Η Βικτόρια εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1999. Ήταν μια μαθήτρια που διάβαζε συστηματικά για τις εξετάσεις A-level, δεν έπινε αλκοόλ και δεν κάπνιζε, και η εξαφάνισή της θεωρήθηκε από την αρχή εντελώς ασυνήθιστη. Το μοιραίο βράδυ, καθώς δεν είχε αρκετά χρήματα για να πάρει ταξί, περπάτησε προς το σπίτι της μαζί με τη φίλη της. Οι δύο φίλες χώρισαν λίγα μόλις εκατοντάδες μέτρα πριν από το σπίτι της Βικτόρια. Λίγο αργότερα ακούστηκαν κραυγές, θόρυβος αυτοκινήτου και ένα όχημα να απομακρύνεται απότομα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Πέντε ημέρες μετά, το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε από περιπατητή σε χαντάκι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά. Βρέθηκε γυμνή μέσα σε ρυάκι, στο ίδιο είδος σημείου όπου ο Ράιτ θα άφηνε αργότερα δύο από τα θύματά του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Βικτόρια πέθανε από ασφυξία, χωρίς να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, ένα μοτίβο που θα επαναλαμβανόταν στα εγκλήματά του το 2006.

Την περίοδο της δολοφονίας, ο Ράιτ ζούσε σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι της. Παρ’ όλα αυτά, οι Αρχές επικεντρώθηκαν σε άλλον άνδρα, παθαίνοντας εμμονή ουσιαστικά με έναν αθώο άνθρωπο βασιζόμενες σε ελάχιστους κόκκους λάσπης που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του. Παρότι η υπόθεση κατέρρευσε στο δικαστήριο και ο κατηγορούμενος αθωώθηκε μέσα σε μόλις 90 λεπτά, είχε ήδη περάσει σχεδόν έναν χρόνο στη φυλακή χωρίς ποτέ να αποζημιωθεί.

Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται η παράλειψη της αστυνομίας να διερευνήσει μαρτυρία γυναίκας που, μόλις 24 ώρες πριν από τη δολοφονία της Βικτόρια, είχε ξεφύγει από επίθεση του Ράιτ. Η περιγραφή που έδωσε για τον δράστη και το όχημά του ταίριαζε σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο η πληροφορία δεν αξιοποιήθηκε.

Το 2006, ο Ράιτ ξεκίνησε μια δολοφονική πορεία στο Ίπσουιτς, σκοτώνοντας πέντε γυναίκες μέσα σε έξι εβδομάδες. Παρότι καταδικάστηκε, η δολοφονία της Βικτόρια δεν συνδέθηκε τότε μαζί του, καθώς το θύμα δεν ανήκε στο ίδιο κοινωνικό προφίλ.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2019 και, με τη βοήθεια σύγχρονων μεθόδων DNA, ο Ράιτ συνδέθηκε τελικά με το έγκλημα. Συνελήφθη το 2021 και ομολόγησε, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή δεκαετιών, αν και πολύ αργά για τη μητέρα της Βικτόρια, που πέθανε λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη.