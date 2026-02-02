Αντιμέτωπος με καταγγελίες και έρευνα από ευρωπαϊκές αρχές για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με το ακίνητο που ενοικιάζει και δηλώνει ως πολιτικό του γραφείο, βρίσκεται ο ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου σχετικά με το ενοίκιο του γραφείου του ύψους €2.300 —εκ των οποίων τα €1.600 καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα €700 από τον ίδιο— «φαίνεται ότι δεν ευσταθούν», σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα Cyprus Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει επίσης ότι ενοικιάζει άλλο ακίνητο με €1.200, στο οποίο διαμένει με τη σύντροφό του, αλλά, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ζουν στο ίδιο ακίνητο που δήλωνε ως γραφείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «παρά τους ισχυρισμούς του ότι υποστηρίζει τη διαφάνεια, δεν είχε παρουσιάσει το συμβόλαιο ενοικίασης του γραφείου». Μάλιστα, όπως αναφέρει η κυπριακή ιστοσελίδα, «το ποσό του ενοικίου (€2.300) που αναφέρεται στο συμβόλαιο, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι αφορά το ακίνητο, που όπως έχει πει ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, χρησιμοποιείται ως γραφείο».

Ο ίδιος δεν παρουσίασε την επιλογή του να είναι το γραφείο του στη Λεμεσό, ως πολιτική αναγκαιότητα, αλλά δήλωσε ότι έχει μετακομίσει εκεί, ως «ερωτικός μετανάστης».

«Γραφείο» για δύο

Το συμβόλαιο που δημοσιεύεται, περιγράφει κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων, πλήρως επιπλωμένη, με πισίνα και κήπο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως στα Κάτω Πολεμίδια της Λεμεσού, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται ρητώς, ότι ο ενοικιαστής «επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει για οικιστικούς σκοπούς».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «όταν ένα ακίνητο δηλώνεται και συμφωνείται σε συμβόλαιο ότι θα χρησιμοποιείται “μόνο για κατοικία”, αλλά δημόσια παρουσιάζεται ως “γραφείο ομάδας”, δημιουργούνται δύο παράλληλες πραγματικότητες. Και στις δύο, ο Φειδίας Παναγιώτου φαίνεται πως δεν λέει αλήθεια».

«Αν πρόκειται για γραφείο, γιατί στο συμβόλαιο αναγράφεται κατοικία; Και αν όντως λειτουργεί ως χώρος εργασίας ομάδας, γιατί η ιδιοκτήτρια θέτει κανόνες που παραπέμπουν σε αυστηρούς όρους πολυκατοικίας και όχι επαγγελματικού χώρου; Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στις φωτογραφίες του «γραφείου» καταλαβαίνει πως δεν είναι γραφείο», αναφέρεται επίσης.

Ποιος πληρώνει τη χλιδή;

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει δηλώσει ότι «αυτός πληρώνει τα €700 και τα υπόλοιπα €1.600 οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι», αλλά όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «στο συμβόλαιο αναφέρεται τίμημα €2300 χωρίς να εξηγείται ποιος πληρώνει τι. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι όντως δίνει €700 ο ευρωβουλευτής; Ποιος αποφάσισε πόσο αναλογεί στον ευρωβουλευτή και πόσο στους Ευρωπαίους φορολογούμενους; Πάντως, οι άλλοι 5 Κύπριοι ευρωβουλευτές, τους οποίους από την ημέρα της εκλογής του κατακεραυνώνει ο Φειδίας Παναγιώτου, δεν έχουν γραφεία σε κάποια γειτονιά με πισίνα, τέσσερις κρεβατοκάμαρες και κήπο».

Στο συμβόλαιο δεν υπάρχει αναφορά ότι το ακίνητο μισθώνεται για ανάγκες ευρωβουλευτή, ούτε ότι θα χρησιμοποιείται και από συνεργάτες του, ούτε ότι πρόκειται για επαγγελματική έδρα. Πάντως, το συμβόλαιο, όπως και αν το διαβάσει κάποιος, δείχνει μια κλασική ιδιωτική μίσθωση κατοικίας, με τον ενοικιαστή να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Στην παράγραφο 9(b) του συμβολαίου, ο ενοικιαστής δεσμεύεται ρητά να χρησιμοποιεί το ακίνητο μόνο ως κατοικία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς γραπτή έγκριση. Αν ο ενοικιαστής χρησιμοποιεί το ακίνητο ως γραφείο, παραβιάζει το συμβόλαιο. Αν πάλι το χρησιμοποιεί ως κατοικία αλλά το παρουσιάζει ως γραφείο στο Ευρωκοινοβούλιο, τότε διαπράττει απάτη με απόσπαση χρημάτων.

Ένα γραφείο ευρωβουλευτή εξ ορισμού πρέπει να είναι προσβάσιμο στους πολίτες. Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 9(c) απαγορεύεται ρητά την πρόσβαση στο κοινό, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τους συχνούς επισκέπτες.

Επιπλέον, στην παράγραφο 5(iii) υπάρχει ένας άλλος όρος. Σε περίπτωση καθυστέρησης του ενοικίου πέραν των 10 ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο €100 για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Η παράγραφος 8(b) δίνει στην ιδιοκτήτρια το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς τη συμφωνία με ειδοποίηση μόλις δύο μηνών, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση ή παραβίαση όρων από τον ενοικιαστή.

Το επίδομα των €4.950

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει για τους ευρωβουλευτές τη λεγόμενη Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους €4.950 τον μήνα, για λειτουργικά έξοδα όπως μίσθωση και συντήρηση γραφείων στη χώρα εκλογής, εξοπλισμό, αναλώσιμα, διοικητικά και «αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες». Υπάρχει, όμως, μια λέξη που κάνει όλη τη διαφορά και είναι η «εντολή». Τα χρήματα αυτά προορίζονται για δραστηριότητες που συνδέονται με την εντολή του ευρωβουλευτή, όχι για ιδιωτική άνεση, όχι για προσωπική επιχειρηματική παραγωγή, όχι για κομματικά πρότζεκτ και σε ισορροπία σε δύο βάρκες.

Μάλιστα, το ίδιο το σύστημα έχει δεχθεί κριτική επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για κατ’ αποκοπή επίδομα χωρίς υποχρέωση δημοσιοποίησης παραστατικών, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε άλλες δαπάνες. Αυτό δεν «αθωώνει» τον Φειδία με τους λεκτικούς ακροβατισμούς που θολώνουν τα νερά. Ως εκ τούτου, σε απλά ελληνικά θα λέγαμε πως κάνει πάρτι με τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων και την ίδια ώρα με απύθμενο θράσος κουνάει το δάχτυλο στους πάντες.