Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα, Κυριακή 1/2 ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», τόνισε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς.