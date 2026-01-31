Αυξανόμενος αριθμός πολιτών απευθύνεται στην Εκκλησία της Αγγλίας ζητώντας από ιερείς να πραγματοποιήσουν εξορκισμούς, με σκοπό, όπως αναφέρουν, να «απελευθερωθούν από το κακό». Εκπρόσωποι των λεγόμενων «διακονιών απελευθέρωσης» της Εκκλησίας δηλώνουν ότι μετά την πανδημία της Covid-19 καταγράφεται σαφής αύξηση στα σχετικά αιτήματα, αν και οι περισσότερες περιπτώσεις δεν αφορούν θεαματικούς εξορκισμούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται συχνά σε κινηματογραφικές ταινίες, αλλά αναζητήσεις πνευματικής υποστήριξης για ψυχική ανακούφιση και ηρεμία.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ένα καταπίστευμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας κάλεσε εξορκιστή, μετά από καταγγελίες εργαζομένων πως είχαν δει φαντάσματα, μεταξύ αυτών και ένα «κορίτσι με κόκκινο φόρεμα», σε ξενώνα παρηγορητικής φροντίδας στο Νόργουιτς. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το προσωπικό του χώρου, ο οποίος στο παρελθόν λειτουργούσε ως παιδιατρικό νοσοκομείο, φοβόταν ότι το κτίριο ενδέχεται να είναι στοιχειωμένο, έπειτα από σειρά ανεξήγητων περιστατικών.

Για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή λειτουργών απελευθέρωσης, προκειμένου να τελεστεί θρησκευτική ακολουθία με τη χρήση αγιασμένου ελαίου. Οι λειτουργοί αυτοί, γνωστοί ευρύτερα ως εξορκιστές, απασχολούνται από την Εκκλησία της Αγγλίας με σκοπό την απομάκρυνση κακών πνευμάτων από χώρους ή ανθρώπους.

Η έννοια του εξορκισμού έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό τη δεκαετία του 1970, μετά την κυκλοφορία της κινηματογραφικής ταινίας «Ο Εξορκιστής», η οποία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού που έχει καταληφθεί από δαιμονική οντότητα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από τις κινηματογραφικές απεικονίσεις.

Τα περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως «στοιχειωμένα» σημειώθηκαν στο Πρισίλα Μπέικον Λοτζ, κοντά στο Νοσοκομείο Κόλμαν, το οποίο χρησιμοποιούνταν από το Καταπίστευμα Κοινοτικής Υγείας και Φροντίδας του Νόρφολκ για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου. Μέχρι το 1975, το κτίριο στέγαζε το παιδιατρικό νοσοκομείο Τζένι Λιντ, γεγονός που, σύμφωνα με ορισμένους εργαζομένους, ενισχύει την πεποίθηση ότι ο χώρος μπορεί να «φιλοξενεί πνεύματα».

Aνησυχίες για «παραφυσικά περιστατικά»

Πηγές ανέφεραν ότι υπήρξαν ανησυχίες για «παραφυσικά περιστατικά» στον ξενώνα, με έναν εργαζόμενο να δηλώνει ότι είδε τη μορφή ενός «μικρού παιδιού με κόκκινο φόρεμα». Παρά τα δημοσιεύματα, διευκρινίστηκε ότι τελικά δεν πραγματοποιήθηκε εξορκισμός, αλλά ο ιερέας-εφημέριος τέλεσε απλώς ευλογία του κτιρίου.

Η δρ Άν Ρίτσαρντς, εθνική υπεύθυνη της Εκκλησίας της Αγγλίας για τη «διακονία απελευθέρωσης», εξήγησε ότι, σε αντίθεση με τις εικόνες του Χόλιγουντ που παραπέμπουν σε κραυγές και έντονες σκηνές, οι περισσότερες τέτοιες παρεμβάσεις είναι ήρεμες και χαμηλών τόνων. Όπως ανέφερε, η έμφαση δίνεται κυρίως στην καθησύχαση ανθρώπων που συχνά έχουν βιώσει πρόσφατη απώλεια, χωρίς πρόθεση να «ανεβάσουν την ένταση».

Μιλώντας στους Times, η δρ Ρίτσαρντς σημείωσε ότι ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και όχι απαραίτητα για περιστατικά «εκδίωξης πνευμάτων». Όπως πρόσθεσε, μετά την πανδημία παρατηρήθηκε έξαρση αναφορών από ανθρώπους που, κατά τη διάρκεια των lockdown, άρχισαν να ακούνε περίεργους θορύβους στα σπίτια τους, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις αποδείχθηκαν απλά τεχνικά προβλήματα, όπως θόρυβοι από υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που «είδε» η The Telegraph, το 2023 ο ιερέας του ξενώνα επικοινώνησε με τη Επισκοπή του Νόργουιτς, ζητώντας «συμβουλές και υποστήριξη από την ομάδα απελευθέρωσης». Στην επικοινωνία του ανέφερε ότι η περίοδος ήταν «δύσκολη» για τον χώρο και ζήτησε την προμήθεια «αγιασμένου ελαίου» από τον Καθεδρικό Ναό του Νόργουιτς, προκειμένου να τελεστεί θρησκευτική ακολουθία για εργαζομένους και ασθενείς που ανησυχούσαν ότι το κτίριο ήταν στοιχειωμένο.

Μία εβδομάδα αργότερα, εστάλη νέο μήνυμα προς την Επισκοπή, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επικοινωνία με μέλος της ομάδας απελευθέρωσης. Το καταπίστευμα επιβεβαίωσε τελικά ότι πραγματοποιήθηκε «ευλογία του κτιρίου», διαψεύδοντας ωστόσο ότι εξορκιστής επισκέφθηκε ποτέ αυτοπροσώπως τον χώρο, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές για τα φερόμενα παραφυσικά φαινόμενα.

Το Πρισίλα Μπέικον Λοτζ μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις το 2023, μετά την αναφορά των περιστατικών, και το παλιό κτίριο δεν χρησιμοποιείται πλέον, παρά το γεγονός ότι για σύντομο χρονικό διάστημα είχε μετατραπεί σε μονάδα θεραπευτικών υπηρεσιών.