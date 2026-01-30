Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Οκλαχόμα εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες, καθώς μια μητέρα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ως βασικό ύποπτο τον θετό της γιο.

Η 47χρονη Σπρινγκ Γουίμς εντοπίστηκε νεκρή τοποθετημένη μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην αυλή του σπιτιού της στο Έντμοντ, μια ήσυχη προαστιακή περιοχή κοντά στην Οκλαχόμα Σίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατός της εκτιμάται ότι σημειώθηκε κάποια στιγμή την Τετάρτη, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από αναφορές γειτόνων για καβγά δύο εφήβων με όπλα έξω από το σπίτι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, ο ένας από τους δύο ανήλικους κατηγόρησε τον άλλον ότι είχε σκοτώσει τη μητέρα τους και είχε κρύψει τη σορό της μέσα σε κάδο απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί έλεγξαν τον κάδο και εντόπισαν το άψυχο σώμα της Σπρινγκ Γουίμς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Ο έφηβος που κατηγορήθηκε συνελήφθη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως πρώτου βαθμού και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία.

Και οι δύο έφηβοι είχαν υιοθετηθεί από τη Σπρινγκ Γουίμς, η οποία ήταν η μοναδική τους κηδεμόνας. Η οικογένεια ζούσε σε κατοικία αξίας περίπου 340.000 δολαρίων στο Έντμοντ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αγόρια είναι ηλικίας 16 και 17 ετών, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο κατηγορείται για τη δολοφονία.

Από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σπρινγκ Γουίμς παρουσιαζόταν ως μια ιδιαίτερα αφοσιωμένη μητέρα. Συχνά δημοσίευε φωτογραφίες και αναρτήσεις από τους αγώνες πάλης του λυκείου στους οποίους συμμετείχαν οι γιοι της, ενώ δεν παρέλειπε να μοιράζεται με φίλους και γνωστούς κάθε τους επίτευγμα. Παράλληλα, ήταν ενεργό μέλος της εκκλησίας της και φαινόταν να ενθαρρύνει τα παιδιά να ακολουθούν τη χριστιανική της πίστη.

Oklahoma mom’s body found stuffed in trash bin after adopted teen son allegedly killed her https://t.co/lhfv8jWPNd pic.twitter.com/7E8bMUqpiM — New York Post (@nypost) January 30, 2026

Πολλές από τις αναρτήσεις της αφορούσαν χριστιανικές διδασκαλίες, με μία από αυτές να αναφέρεται στη σημασία της αγάπης και της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. «Ο ΠΑΤΕΡΑΣ μας θέλει το ίδιο και για εμάς, οπότε αύριο ας σκεφτούμε την ΕΝΟΤΗΤΑ, καθώς είμαστε ΟΛΟΙ αδέλφια και αδελφές κάτω από τον ίδιο Δημιουργό και Εκείνος θέλει τα παιδιά Του να ζουν ΜΑΖΙ με αρμονία», έγραφε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της. Σε άλλη δημοσίευση, είχε αναρτήσει φωτογραφία ενός από τους γιους της λερωμένου με μπογιές μετά από δραστηριότητα στην εκκλησία, σημειώνοντας ότι «μπορεί να επιστρέφουν στο σπίτι βρώμικοι, αλλά φεύγουν με ένα μήνυμα Πίστης, Κοινότητας, Υπευθυνότητας, Συντροφικότητας, Ηγεσίας και Ηθικής Πυξίδας στα δύσκολα εφηβικά μας χρόνια».

Η δολοφονία της Σπρινγκ Γουίμς έχει προκαλέσει σοκ στη γειτονιά, με κατοίκους να δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Είναι τραγικό, γιατί εμπλέκονται νέοι άνθρωποι», ανέφερε γείτονας στο τηλεοπτικό δίκτυο KFOR, προσθέτοντας πως πρόκειται για μια ήσυχη περιοχή όπου «τα παιδιά κυκλοφορούν συνεχώς, κάνουν ποδήλατο στους δρόμους και κινούνται με καροτσάκια γκολφ».

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν ήδη κατάλληλη στέγη για τον δεύτερο ανήλικο γιο της Σπρινγκ Γουίμς.