Η Νότια Αφρική κήρυξε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» (persona non grata) τον πλέον υψηλόβαθμο διπλωμάτη της πρεσβείας του Ισραήλ και τον διέταξε να εγκαταλείψει τη χώρα εντός 72 ωρών, λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων, όπως υποστήριξε, διπλωματικών κανόνων, περιλαμβανομένων προσβολών προς το πρόσωπο του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας αρνήθηκε να σχολιάσει σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής κατηγόρησε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας Άριελ Σέιντμαν για «απαράδεκτες παραβιάσεις των διπλωματικών κανόνων και πρακτικών που αποτελούν απευθείας πρόκληση στην κυριαρχία της Νότιας Αφρικής».

«Οι παραβιάσεις αυτές περιλαμβάνουν την επαναλαμβανόμενη χρήση επίσημων ισραηλινών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για προσβλητικές επιθέσεις» στον Ραμαφόζα, καθώς και «σκόπιμη αποτυχία» ενημέρωσης των νοτιοαφρικανικών αρχών σχετικά με επισκέψεις υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Ισραήλ είναι τεταμένες αφότου η Νότια Αφρική έφερε στο Διεθνές Δικαστήριο μια υπόθεση γενοκτονίας σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει την υπόθεση ως αβάσιμη.

Νοτιοαφρικανοί βουλευτές ψήφισαν το 2023 υπέρ του κλεισίματος της πρεσβείας του Ισραήλ στην Πρετόρια και της αναστολής όλων των διπλωματικών σχέσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, όμως η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ.