Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), που διαθέτει κεφάλαια άνω των 430 δισ. ευρώ, εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει να δανείζει χρήματα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της άμυνάς τους, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής του στο Reuters.

Ο Πιέρ Γκραμενιά, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, δήλωσε ότι ο ESM θα μπορούσε να χορηγήσει δάνεια για την άμυνα χωρίς να ζητήσει σε αντάλλαγμα σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

«Σ’ αυτούς τους καιρούς γεωπολιτικής αναταραχής, που έχει προκαλέσει υψηλότερες δαπάνες, κόστη για την άμυνα σε όλες τις χώρες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό του ESM», δήλωσε ο Γκραμενιά.

Ο ίδιος επισήμανε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τη χορήγηση πιστώσεων για την άμυνα σε χώρες με καλή δημοσιονομική υγεία, οι προϋπολογισμοί των οποίων είναι όμως οριακοί, ιδιαίτερα μικρότερες χώρες μέλη της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία», δήλωσε. «Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης … να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό».

«Είναι προφανές ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται όλο και πιο δύσκολη».

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι μόνο χώρες στην ευρωζώνη θα μπορούσαν να πάρουν τα δάνεια αυτά και όχι όσες δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα, όπως η Πολωνία.