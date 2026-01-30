Σε χρήση των ειδικών συνταγματικών του εξουσιών προχώρησε σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης. Η κίνηση αυτή στην ήδη διχασμένη γαλλική Βουλή αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο προτάσεων μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ο Λεκορνί είχε ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων αλλά και το σκέλος των δαπανών του νομοσχεδίου προκειμένου να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού από την κάτω βουλή, έπειτα από τρεις μήνες άκαρπων συζητήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, οι οποίες όμως δεν είναι πιθανό να εγκριθούν.

Η κυβέρνηση του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2026 στο κατακερματισμένο νομοθετικό σώμα παρατείνονται εδώ και μήνες, αναγκάζοντας στο μεταξύ την υιοθέτηση ενός μεταβατικού προϋπολογισμού για να παραμείνει η χώρα σε λειτουργία.

Στην προσπάθειά του να κερδίσει τη στήριξη των σοσιαλιστών χωρίς να αποξενώσει τους συντηρητικούς, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι δεν θα προχωρήσει πλέον σε περικοπή της φοροαπαλλαγής στις συντάξεις και ότι το μηνιαίο επίδομα συμπληρωματικού εισοδήματος για χαμηλόμισθους εργαζόμενους θα αυξηθεί κατά περίπου 50 ευρώ τον μήνα για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά.