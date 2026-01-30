Τουλάχιστον 25 νεκροί και 20 αγνοούμενοι άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύο κτίρια στην Καλκούτα της Ινδίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε χθες τα κτίρια μιας εταιρείας διακόσμησης και μιας επιχείρησης ταχείας εστίασης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουτζίτ Μπόσε, υπουργός της κυβέρνησης στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης που είναι υπεύθυνος για την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί και αιφνιδίασε όσους κοιμούνταν στο κτίριο, πριν εξαπλωθεί γρήγορα σε άλλο κτίριο», δήλωσε.

Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, δήλωσε ο Μπόσε, διότι οι οικογένειες 27 ανθρώπων συνέχιζαν σήμερα να μην έχουν νεότερα για την τύχη των δικών τους.

Ο επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, ο Ρανβίρ Κουμάρ, δήλωσε ότι τα κτίρια που καταστράφηκαν δεν διέθεταν όλα τα μέσα ασφαλείας που απαιτούνται από τον νόμο.

Οι πυρκαγιές στην Ινδία είναι συχνές, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της πλημμελούς τήρησης των κανόνων ασφάλειας και εκκένωσης κτιρίων.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένα νυχτερινό κέντρο στην παράκτια πόλη Γκόα (δυτικά) τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων.