Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κάλεσε τους αντιπολιτευόμενους που χαρακτηρίζονται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη εμμέσως, αλλά σαφώς, στην ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια τελετής, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό».

Η κ. Ματσάδο υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.