Οι ιρανικές αρχές φαίνεται να έχουν χαλαρώσει, αλλά όχι να έχουν καταργήσει, τους περιορισμούς στο διαδίκτυο, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου κόστους της πιο σοβαρής διακοπής του διαδικτύου που έχει επιβάλει ποτέ το καθεστώς.

«Φαίνεται να υπάρχει ένα πραγματικό μωσαϊκό συνδεσιμότητας. Νομίζω ότι αν οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, πρόκειται για κάποιο είδος υποβαθμισμένης υπηρεσίας», δήλωσε ο Νταγκ Μάντορι, διευθυντής ανάλυσης διαδικτύου στην Kentik. «Είναι σχεδόν σαν να αναπτύσσουν ένα σύστημα αποκλεισμού περιεχομένου με δοκιμές και λάθη».

Την Τετάρτη, τα ιρανικά κανάλια Telegram που δεν ήταν διαθέσιμα προηγουμένως επανήλθαν στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα από την Cloudflare και την Kentik δείχνουν ότι η άνιση αποκατάσταση της διαδικτυακής κίνησης προς το Ιράν ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί, φτάνοντας σε ένα σημείο περίπου το 60% των επιπέδων πριν από τη διακοπή. Το μοτίβο αυτής της διαδικτυακής κίνησης δεν ακολούθησε μια ομαλή καμπύλη, δήλωσε ο Μάντορι, αλλά είχε μάλλον ακανόνιστες αιχμές, υποδηλώνοντας ότι οι αρχές πιθανότατα συνέχιζαν να περιορίζουν τις συνδέσεις.

Μια έκθεση της Filterwatch, μιας οργάνωσης που παρακολουθεί την κίνηση στο διαδίκτυο του Ιράν, υποδηλώνει ότι ορισμένες υπηρεσίες, όπως το Google, το Bing και το ChatGPT, είναι πλέον διαθέσιμες σε ορισμένους χρήστες σε επαρχιακό επίπεδο, αλλά πολλές είναι ασταθείς και πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων παραμένουν μη χρησιμοποιήσιμα.

Η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες κλιμακούμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Η διακοπή έχει γίνει ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά των εβδομάδων που μπορεί να είναι οι πιο αιματηρές στην πρόσφατη ιστορία του Ιράν.

Έχει συμβάλει στην απόκρυψη της ακραίας βίας κατά του πληθυσμού του Ιράν, με αναφορές για μαζικές ταφές και φορτηγά γεμάτα πτώματα να διαρρέουν από τη χώρα μόνο σποραδικά, και συχνά με καθυστέρηση αρκετών ημερών, μέσω δημοσιογράφων, ακτιβιστών και μερικών καναλιών Telegram. Επίσης, πιθανότατα έχει κοστίσει στις ιρανικές αρχές πολλά χρήματα λόγω της απώλειας οικονομικής παραγωγής, με ολόκληρους τομείς της οικονομίας να μην μπορούν να λειτουργήσουν.

Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος να συμπεριλάβει ορισμένους ιστότοπους στη λευκή λίστα και να βελτιώσει τον αποκλεισμό του διαδικτύου, οι ιρανικές αρχές εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η διακοπή λειτουργίας τους κοστίζει έως και 36 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση ενός υπουργού της κυβέρνησης. Αυτό συνάδει με προηγούμενη έρευνα που εκτίμησε το κόστος διαφόρων παγκόσμιων διακοπών λειτουργίας του διαδικτύου σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο ΟΟΣΑ υπολόγισε το κόστος της διακοπής του διαδικτύου στην Αίγυπτο το 2011, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Ταχρίρ, σε 90 εκατομμύρια δολάρια.

Μια έκθεση από ένα ιρανικό ειδησεογραφικό μέσο, που επιβεβαιώθηκε από Ιρανούς ερευνητές ψηφιακών δικαιωμάτων, περιγράφει ότι Ιρανοί διευθύνοντες σύμβουλοι συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην τραπεζαρία του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τεχεράνης για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με όλες τις δραστηριότητές τους να παρακολουθούνται από την κυβέρνηση.

Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που κάθε επιχειρηματίας είχε περιορισμένη πρόσβαση μισής ώρας. Ένας από αυτούς περιέγραψε το περιβάλλον ως «σαν ένα ίντερνετ καφέ της δεκαετίας του 1980 ή ένα πανεπιστημιακό campus».

Πριν από δύο εβδομάδες, οι ιρανικές αρχές φαίνονταν αποφασισμένες να συνεχίσουν τη διακοπή για κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως επ’ αόριστον, με έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει περιορισμένο τουλάχιστον μέχρι το Nowruz, το περσικό νέο έτος, στις 20 Μαρτίου, όπως γράφει ο Guardian.

Ο Μάντορι είπε ότι οι αρχές φαίνονταν να προσαρμόζουν τη διακοπή, αλλά όχι με την πρόθεση να την τερματίσουν. «Σίγουρα δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα πριν από τις 8 Ιανουαρίου», είπε. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα, δεν είναι σταθερή. Φαίνεται ότι απλά το αναπτύσσουν εν κινήσει».