Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης κοντά στην Ιάβα της Ινδονησίας, με εστιακό βάθος 138 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό–Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου