Με ένα θέμα που πολλοί χαρακτήρισαν τουλάχιστον αμήχανο, αν όχι προκλητικό, ένα πρόσφατο άρθρο του New York Times Magazine κατάφερε να γίνει viral και να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

Η ιστορία δημοσιεύτηκε στη γνωστή στήλη συμβουλών «The Ethicist», την οποία υπογράφει εδώ και χρόνια ο φιλόσοφος και συγγραφέας, Kwame Anthony Appiah. Σε αυτήν, ένας παντρεμένος άνδρας απευθύνεται στον αρθρογράφο ζητώντας ηθική καθοδήγηση για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και για πολλούς ακατανόητο ερώτημα: αν οφείλει να παρηγορήσει τη σύζυγό του μετά τη λήξη της εξωσυζυγικής της σχέσης, όπως αναφέρει η nypost.

Σύμφωνα με την εξομολόγησή του, ο άνδρας γνώριζε εξαρχής ότι η σύζυγός του είχε δεσμό με άλλον άνδρα. Εκείνη του είχε εξηγήσει πως η σχέση αυτή της έδινε «ζωτικότητα», ότι απολάμβανε μια σεξουαλική ελευθερία που ένιωθε ότι της έλειπε και ότι δεν ήθελε να το κάνει κρυφά ή χωρίς τη συναίνεσή του. Παρότι ο ίδιος συμφώνησε σε αυτή τη συνθήκη, παραδέχτηκε ότι υπέφερε κάθε φορά που εκείνη έφευγε για να συναντήσει τον εραστή της και πως δεν κατάφερε ποτέ να το αποδεχτεί πραγματικά.

Τελικά, η γυναίκα διέκοψε τη σχέση, εξηγώντας ότι το συνολικό συναισθηματικό βάρος ήταν πλέον δυσβάσταχτο και για τους δύο. Ωστόσο, βυθίστηκε στη θλίψη για την απώλεια αυτής της εμπειρίας, οδηγώντας τον σύζυγό της στο κεντρικό ερώτημα: «Πρέπει να τη λυπάμαι;».

Η δημοσίευση της ιστορίας προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς να αναρωτιούνται όχι μόνο για τη δυναμική του συγκεκριμένου γάμου, αλλά και για το πώς ένα τέτοιο θέμα βρήκε θέση στις σελίδες των New York Times. Αν και πρόκειται για στήλη συμβουλών, όπου καμία ερώτηση δεν θεωρείται εκτός ορίων, η συγκεκριμένη περίπτωση δίχασε το κοινό.

Χρήστες στα social media κατηγόρησαν την εφημερίδα ότι προβάλλει αξίες ξένες προς τα παραδοσιακά ηθικά πρότυπα, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για υπερβολική έκθεση της ιδιωτικής ζωής. «Φαίνεται πως κάποτε υπήρχε περισσότερη ντροπή στο τι μοιραζόταν ο κόσμος δημόσια», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλοι στάθηκαν πιο σκληροί, ειρωνευόμενοι τον σύζυγο ή κατηγορώντας το άρθρο ότι προωθεί μια εικόνα «παθητικών ανδρών».

Δεν έλειψαν και εκείνοι που έδωσαν τη δική τους ωμή συμβουλή: πως η μόνη λογική λύση σε μια τέτοια κατάσταση είναι το διαζύγιο, απορρίπτοντας πλήρως την ιδέα ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να θεωρηθούν υγιείς.

Είτε ως φιλοσοφικό δίλημμα είτε ως παράδειγμα των ορίων της δημόσιας εξομολόγησης, το άρθρο κατάφερε να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες σχέσεις, την ηθική και το κατά πόσο όλα πρέπει –ή αξίζει– να γίνονται αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.