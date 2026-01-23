Ένας 68χρονος παιδόφιλος που περιέγραφε τον εαυτό του ως «τουρίστα παιδόφιλο» καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη περίοδο έκτισης τα 20 χρόνια, για σειρά αποτρόπαιων σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, τα οποία σχεδίαζε να διαπράξει εντός και εκτός Βρετανίας.

Ο Έντουαρντ Γκράτγουικ συνελήφθη τον Μάρτιο στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση για τη Ρουμανία, μετά από πληροφορίες προς την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) ότι Βρετανός υπήκοος συνομιλούσε διαδικτυακά για συνάντηση με στόχο τη σεξουαλική κακοποίηση εννιάχρονου κοριτσιού. Κατά τη σύλληψη, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του αντικείμενα που εκτιμάται ότι επρόκειτο να χρησιμοποιήσει για την κακοποίηση παιδιών.

Έρευνα στο σπίτι του στο Μίτσαμ, στο νότιο Λονδίνο, αποκάλυψε ότι ο 68χρονος διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας και συνομιλούσε με άτομα που πίστευε ότι είχαν πρόσβαση σε κορίτσια ηλικίας από έξι έως δέκα ετών. Στις ηλεκτρονικές του συσκευές βρέθηκαν περισσότερες από 1.300 άσεμνες εικόνες παιδιών, εκ των οποίων 632 κατατάσσονται στην πιο σοβαρή κατηγορία Α. Ο Γκράτγουικ χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές όπως Teleguard και Session για να επικοινωνεί με δράστες στη Βρετανία και διεθνώς, συζητώντας τιμές για την κακοποίηση παιδιών και ταξιδιωτικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση των εγκλημάτων.

Στο Εφετείο του Γκίλντφορντ, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων οργάνωση ή απόπειρα οργάνωσης διάπραξης σεξουαλικού εγκλήματος σε βάρος παιδιού, απόπειρα σεξουαλικής επικοινωνίας με παιδί, διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Το δικαστήριο σημείωσε ότι τα εγκλήματά του διαπράχθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2025, ενώ στο παρελθόν είχε παραδεχθεί και αδικήματα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Β.

Απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο, η δικαστής Κλερ Χάρντεν-Φροστ τόνισε ότι έχει αποδείξει «πόσο χειριστικός» είναι και ότι διαθέτει τα εργαλεία για να εξαπατά και να αποφεύγει τον εντοπισμό. Περιέγραψε μία ομάδα μηνυμάτων του ως «υλικό βγαλμένο από εφιάλτες» και «απολύτως διεστραμμένο», υπογραμμίζοντας ότι οι συζητήσεις του για την οργάνωση βιασμού παιδιού δείχνουν «πόσο επικίνδυνος» είναι και τι είναι διατεθειμένος να κάνει για να βρεθεί σε θέση να κακοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Γκράτγουικ ισχυρίστηκε ότι στόχος του ήταν να «ερευνήσει τον κόσμο της παιδικής κακοποίησης», επιχείρημα που η δικαστής χαρακτήρισε «απεγνωσμένη προσπάθεια αποφυγής καταδίκης». Η συνήγορός του, Κάθριν Γουίλσον, τον περιέγραψε «κάτι σαν τον Γουόλτερ Μίτι», υπονοώντας ότι μέρος της διαδικτυακής του δραστηριότητας είχε χαρακτήρα φαντασίωσης, ενώ ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει χρήσιμος σε ερευνητικές αρχές.

Παρά την υπερασπιστική γραμμή, η εισαγγελία και οι ερευνητές της NCA παρουσίασαν εικόνα ενός ανθρώπου χωρίς ίχνος μεταμέλειας, με συστηματική και κλιμακούμενη εμπλοκή σε εγκλήματα σεξουαλικού χαρακτήρα κατά παιδιών. Η ανώτερη εισαγγελέας Ρόμπι Γουέμπερ έκανε λόγο για «αποτρόπαιες» περιγραφές κακοποίησης που ο Γκράτγουικ συζητούσε με ομοϊδεάτες, επισημαίνοντας ότι ήταν πρόθυμος να καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά για να βλάψει παιδιά και να καθοδηγήσει άλλους στο πώς να διαπράξουν αντίστοιχα εγκλήματα, γράφει η Daily Mail.

Η ανώτερη ανακρίτρια της NCA, Ντανιέλ Πάουναλ, δήλωσε ότι τα καταγεγραμμένα συνομιλητικά αρχεία από τις συσκευές του Γκράτγουικ είναι «από τα χειρότερα» που έχουν δει ειδικοί ερευνητές παιδικής κακοποίησης της Υπηρεσίας. Ευχαρίστησε τα μέλη του σώματος ενόρκων που για έξι εβδομάδες αναγκάστηκαν να έρθουν αντιμέτωποι με εξαιρετικά σκληρά στοιχεία, τονίζοντας ότι η δουλειά με διεθνείς εταίρους συνεχίζεται για τον εντοπισμό όσων συνεργάζονταν μαζί του και την προστασία πιθανών θυμάτων, όπου κι αν βρίσκονται.