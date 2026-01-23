Ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, φαίνεται πως στρώνει για τα καλά το χαλί της μόνιμης εγκατάστασής του στο Μαϊάμι. Ένα καταπίστευμα που συνδέεται με τον ίδιο κατέβαλε 14,97 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ακόμα μίας κατοικίας, προσθέτοντάς τη στο ήδη εντυπωσιακό συγκρότημα ακινήτων που δημιουργεί στην εύπορη περιοχή Κόκονατ Γκρόουβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του South Florida Business Journal.

Η συγκεκριμένη κατοικία, επιφάνειας 590 τ.μ., ολοκληρώνει το πολυτελές κτήμα του Πέιτζ, το οποίο αποτελείται πλέον από πολλαπλά όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης άνω των 4 στρεμμάτων. Το σύνολο της ιδιοκτησίας συναρμολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και η συνολική της αξία ξεπερνά πλέον τα 188 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λάρι Πέιτζ, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος ιδρυτής τεχνολογικής εταιρείας που αναζητά κατοικία στη «Sunshine State». Προτεινόμενη ψηφοφορία στην Καλιφόρνια, η οποία στοχεύει στους δισεκατομμυριούχους, φαίνεται να ωθεί γνωστά ονόματα που συνδέονται με εταιρείες όπως το Netflix, το WhatsApp και η Stripe προς τη Νότια Φλόριντα, όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν η New York Post.

Ο Τζούλιαν Τζόνστον της Corcoran δήλωσε στη nypost ότι η αγορά πολυτελών ακινήτων γνώρισε έντονη κινητικότητα από αγοραστές και ενοικιαστές προερχόμενους από το Πάλο Άλτο προς το τέλος του 2025. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλοι ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για ακίνητα που μπορούσαν να κλείσουν πριν από το τέλος του έτους, γεγονός που αύξησε σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Οι νεοεισερχόμενοι αυτοί ανεβάζουν τον πήχη σε μια ήδη ισχυρή τάση, κατά την οποία δισεκατομμυριούχοι μετατρέπουν τα ελάχιστα και περιζήτητα παραθαλάσσια οικόπεδα του κόλπου Μπισκέιν σε ιδιωτικά υδάτινα «φέουδα». Μεσίτες πολυτελών ακινήτων δήλωσαν ότι οι πελάτες εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας φτάνουν στο Μαϊάμι με την προσδοκία αγοράς μεγάλων εκτάσεων, κάτι που συχνά προϋποθέτει εξαγορές γειτονικών ιδιοκτησιών και τεράστια κεφάλαια.

Όπως εξήγησε ο Τζόνστον, αγοραστές από τη Νέα Υόρκη μπορεί να διαθέτουν εκτάσεις ενός ή και περισσότερων στρεμμάτων στο Χάμπτονς ή στο Κονέκτικατ, ωστόσο στο Μαϊάμι Μπιτς η απόκτηση ενός στρέμματος αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, καθιστώντας απαραίτητη τη σταδιακή συνένωση οικοπέδων. Η αυξανόμενη δημοτικότητα της Νότιας Φλόριντα, χάρη στο χαμηλό φορολογικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής υψηλών απολαβών, έχει καταστήσει τη διαθέσιμη γη εξαιρετικά περιορισμένη την τελευταία δεκαετία, ειδικά στις πιο προνομιούχες δυτικές και νότιες παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά έχει οδηγήσει τις τιμές σε εντυπωσιακά επίπεδα. Στο υπεραποκλειστικό Ίντιαν Κρικ Άιλαντ, γνωστό και ως «Καταφύγιο των Δισεκατομμυριούχων της Φλόριντα», οι τιμές έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Ο πλουσιότερος κάτοικος του νησιού, Τζεφ Μπέζος, απέκτησε ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 2023-2024.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Apple και η Amazon, που άνοιξαν γραφεία στη Φλόριντα μετά την πανδημία, μετέφεραν μαζί τους και τα εύπορα ανώτατα στελέχη τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο διαχειριστής hedge fund, Κεν Γκρίφιν, ο οποίος μετέφερε τα κεντρικά γραφεία των Citadel και Citadel Securities στο οικονομικό κέντρο Μπρίκελ του Μαϊάμι από το Σικάγο το 2022. Οι επενδύσεις του Γκρίφιν σε κατοικίες περιλαμβάνουν συγκρότημα δύο οικοπέδων στο Κόκονατ Γκρόουβ αξίας 106,9 εκατομμυρίων δολαρίων, επτά γειτονικά οικόπεδα στο Σταρ Άιλαντ αξίας 169 εκατομμυρίων, καθώς και περίπου 20 στρέμματα στο Παλμ Μπιτς για την κατασκευή υπερπολυτελούς έπαυλης αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Μεσίτες αναφέρουν ότι δισεκατομμυριούχοι όπως ο Γκρίφιν συνηθίζουν να προσεγγίζουν απευθείας τους γείτονές τους όταν χρειάζονται περισσότερο χώρο, ακόμα και για εγκαταστάσεις όπως γήπεδα pickleball. Ο Μικ Ντούσον της Corcoran τόνισε ότι τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια έχει γίνει ολοένα και πιο σύνηθες φαινόμενο ένας ιδιοκτήτης να αγοράζει το διπλανό ακίνητο, καθώς τα μεγάλα οικόπεδα με εκτεταμένη πρόσοψη στη θάλασσα είναι εξαιρετικά δυσεύρετα.

Ο Τζόνστον περιέγραψε, επίσης, περιστατικό κατά το οποίο πελάτης του, ιδρυτής τεχνολογικής εταιρείας, προσπάθησε να αγοράσει το σπίτι γειτόνισσας, η οποία αρχικά γέλασε με την πρόταση. Εκείνος, ωστόσο, έβγαλε επιταγές από την τσέπη του και προσφέρθηκε να πληρώσει επιτόπου, καταφέρνοντας τελικά να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Άλλος δισεκατομμυριούχος πελάτης του αγόρασε γειτονικό ακίνητο απλώς για να αποφύγει την ενόχληση από θορυβώδεις κατασκευαστικές εργασίες.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Τζέφρι Άλτμαν της Owl Creek έχει αποκτήσει τρία ακίνητα κατά μήκος της North Bay Road στο Μαϊάμι, προορίζοντας το ένα για κύρια κατοικία, το δεύτερο για ξενώνα και το τρίτο για γήπεδο τένις, σπα και επιπλέον καταλύματα. Στην ίδια περιοχή, ο επιχειρηματίας ακινήτων και του padel, Γουέιν Μπόιτς, κατέβαλε 11,6 εκατομμύρια δολάρια το 2023 για την αγορά παραθαλάσσιου ακινήτου γείτονά του, όπως ανέφερε το Real Deal.

Καθώς οι δισεκατομμυριούχοι αυτοί συγκεντρώνουν οικόπεδα για τα μελλοντικά τους σπίτια, χρειάζονται συχνά προσωρινές κατοικίες. Ένα από τα τρία ακίνητα του Τζεφ Μπέζος στο Ίντιαν Κρικ λειτουργεί ως προσωρινή κατοικία όσο κατασκευάζονται τα υπόλοιπα δύο. Αντίστοιχα, ο επιχειρηματίας Ανάντ Κουμπάνι, γνωστός από τις τηλεοπτικές πωλήσεις «As Seen on TV», επένδυσε ποσά εννέα ψηφίων σε οικόπεδα στη συνοικία Λα Γκορς το 2024 και αγόρασε επιπλέον ακίνητο 40 εκατομμυρίων δολαρίων στη North Bay Road, μέχρι να ολοκληρωθεί το οικογενειακό του κτήμα.

Η τάση αυτή ξεπερνά τα όρια του Μαϊάμι. Μυστηριώδης αγοραστής που συνδέεται με τη Microsoft φέρεται να έχει αποκτήσει ακίνητα αξίας 250 έως 350 εκατομμυρίων δολαρίων στο Παλμ Μπιτς, κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο, καθώς η δημοτικότητα του γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει υπερβάλλουσα ζήτηση στην περιοχή. Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος της Oracle, Λάρι Έλισον, αγόρασε το 2022 κτήμα 22 στρεμμάτων στο Μαναλάπαν έναντι 173 εκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα ιδιοκτησία 6,5 στρεμμάτων στο Βόρειο Παλμ Μπιτς, η οποία είχε τεθεί προς πώληση για 145 εκατομμύρια δολάρια.

Η μαζική άφιξη δισεκατομμυριούχων εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν οι παλαιότερες γενιές εύπορων κατοίκων της Νότιας Φλόριντα ενδέχεται να εκτοπιστούν. Όπως σημείωσε ο Ντούσον, οι τιμές σε περιοχές όπως η North Bay Road και τα Venetians έχουν πλέον φτάσει τα επίπεδα που είχαν το Ίντιαν Κρικ και το Σταρ Άιλαντ πριν από πέντε χρόνια, ενώ η τόσο γρήγορη και απότομη αύξηση των τιμών καθιστά ακόμη και για το ανώτατο 1% –ή και το 0,01%– εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση κατάλληλου ακινήτου.