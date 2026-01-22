Ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική μεταμόρφωση της Λωρίδας της Γάζας παρουσιάστηκε την Πέμπτη στο Νταβός, περιγράφοντας ένα γενικό σχέδιο πολλών φάσεων που αποσκοπεί να μετατρέψει την περιοχή σε περιφερειακό οικονομικό κέντρο έως το 2035.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ειδικό απεσταλμένο, κατά την υπογραφή του καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης.

Η πρωτοβουλία θέτει φιλόδοξους στόχους για την επόμενη δεκαετία. Στόχος της είναι να αυξήσει το ΑΕΠ της Γάζας σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια και να αυξήσει το μέσο ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών σε πάνω από 13.000 δολάρια.

Ποιο είναι το γενικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα;

Το σχέδιο είναι δομημένο γύρω από ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης έξι φάσεων που ξεκινά από το νότο και προχωρά προς τα βόρεια.

Φάση Ι: Εστιάζει στη Ράφα και σε τμήματα της Χαν Γιούνις, ξεκινώντας με την απομάκρυνση των ερειπίων, την ανθρωπιστική βοήθεια, την παροχή καταλυμάτων και την αρχική παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Φάση ΙΙ: Περιλαμβάνει την επέκταση της Χαν Γιούνις

Φάση ΙΙΙ: Στοχεύει στην ανάπτυξη των κεντρικών προσφυγικών καταυλισμών.

Φάση ΙV: Επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της πόλης της Γάζας.

Οι φάσεις V και VI παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ένα μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής έχει οριστεί για παράκτιο τουρισμό, με σχέδια για την κατασκευή 180 πύργων μικτής χρήσης. Το εσωτερικό της Λωρίδας έχει χωριστεί σε ζώνες για κατοικημένες γειτονιές και βιομηχανικές ζώνες που καλύπτουν περισσότερα από 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με σκοπό να φιλοξενήσουν κέντρα δεδομένων και προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η πρόταση για τις υποδομές περιλαμβάνει ένα νέο λιμάνι και αεροδρόμιο, μια τριμερή διάβαση στη Ράφα, μια σιδηροδρομική γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων με έναν διάδρομο logistics backport, καθώς και ένα δίκτυο περιφερειακών και κεντρικών οδών που θα συνδέουν τα αστικά κέντρα της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δημόσιων υπηρεσιών. Για τη στήριξη της νέας οικονομίας, έχουν διατεθεί 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας, της μεταποίησης και του ψηφιακού τομέα.

Ένα επιπλέον επενδυτικό ταμείο ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προορίζεται για εμπορικές ζώνες, επιχειρηματικές περιοχές και μικροεπιχορηγήσεις με σκοπό την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η Αμερικανο-Παλαιστίνια συγγραφέας Σούζαν Αμπουλχάουα δήλωσε ότι το σχέδιο αυτό αποσκοπούσε στο να «εξαλείψει τον αυτόχθονα χαρακτήρα της Γάζας, να μετατρέψει ό,τι έχει απομείνει από τον λαό της σε φθηνό εργατικό δυναμικό για τη διαχείριση των «βιομηχανικών ζωνών» της και να δημιουργήσει μια αποκλειστική ακτογραμμή για τον «τουρισμό».

«Οι γηγενείς παραδόσεις και ο κοινωνικός ιστός αυτής της γης θα εξαλειφθούν εντελώς», δήλωσε στο X.