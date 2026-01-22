Μια νοσοκόμα έγινε ο εφιάλτης μιας οικογένειας στην Τουρκία, χτυπώντας βάναυσα ένα βρέφος μόλις πέντε ημερών και προκαλώντας μόνιμη σωματική και νοητική αναπηρία.

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που βγήκαν στη δημοσιότητα, προκάλεσαν σάλο στην Τουρκία και δείχνουν τη νοσοκόμα Χαζέλ Ντιρίκ B. να χτυπάει επανειλημμένα το κεφάλι της μικρής Ντενίζ Εσίν Μποζοκλάρ και να σφίγγει βάναυσα το πόδι της, με αποτέλεσμα να το σπάσει και να προκαλέσει παράλυση.

Τα 14 λεπτά φρίκης του μωρού με τη νοσοκόμα

Η νοσοκόμα προσπαθούσε 14 ολόκληρα λεπτά να πάρει αίμα από το μωρό στη θερμοκοιτίδα του Νοσοκομείου Σουττσού Ιμάμ (21 Μαΐου 2021). Καθώς η Ντενίζ έκλαιγε, η νοσοκόμα την χτύπησε στο κεφάλι και έσφιξε το αριστερό πόδι της, τραβώντας το απότομα. Το πόδι ακινητοποιήθηκε αμέσως – σαφές σημάδι κατάγματος. Παρά την αντίληψή της, η νοσοκόμα δεν κάλεσε βοήθεια και έφυγε.

Προσοχή: Το βίντεο είναι σκληρό και σοκαριστικό

Πώς αποκαλύφθηκε η βία της νοσοκόμας

Στις 31 Μαΐου 2021, μια νοσοκόμα εντόπισε πρήξιμο και ακινησία στο πόδι της Ντενίζ Εσίν, οδηγώντας σε αναδρομική ανάλυση καμερών που αποκάλυψε τη βία στις 26 Μαΐου, όταν το μωρό ήταν μόλις πέντε ημερών. Το νοσοκομείο τη μετέφερε σε ιδιωτική κλινική χωρίς να ενημερώσει τους γονείς για τη βία της νοσοκόμας, και η διάγνωση ήταν σωματική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση και επιληψία. Η οικογένεια Μποζοκλάρ έμαθε την αλήθεια τρία χρόνια μετά, μέσω ειδοποίησης e-Devlet (το τουρκικό gov.gr) για δίκη που επρόκειτο να γίνει τον Ιούνιο του 2024. Ο δικηγόρος Σαΐτ Μπολάτ σοκαρίστηκε: «Δεν είναι απλό χτύπημα – είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας!»

Η δικαιοσύνη «κοιμάται όρθια» – Ελεύθερη η νοσοκόμα

Η Χαζέλ διώκεται για «εκούσια σωματική βλάβη», «φλερτάροντας με ποινή έως 3 χρόνια στο 10ο Πλημμελειοδικείο Καχραμάνμαρας, αλλά δεν υπήρξε ούτε σύλληψη ούτε προφυλάκιση, παραμένει ελεύθερη. Το νοσοκομείο τερμάτισε απλώς τη συνεργασία του και απέκρυψε τα πάντα από τους γονείς. Η Ντενίζ, σήμερα 5 ετών, υποφέρει εφ’ όρου ζωής μαζί με την οικογένειά της. «14 λεπτά βασανιστηρίου», λέει ο Μπολάτ. «Η νοσοκόμα συνεχίζει τη ζωή της, ενώ το παιδί μας καταστράφηκε.»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας για τη νοσοκόμα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς μοιράστηκε την άποψή του για το θέμα μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας: «Οι εικόνες της βίας που άσκησε μια νοσοκόμα σε ένα αβοήθητο βρέφος στην μονάδα εντατικής θεραπείας ενός νοσοκομείου στο Καχραμάνμαρας έχουν πληγώσει τις συνειδήσεις μας. Το γεγονός ότι ένα άτομο που έχει την ευθύνη να προστατεύει τη ζωή προκάλεσε βλάβη σε ένα αβοήθητο πλάσμα δεν αποτελεί μόνο ατομικό αδίκημα. Είναι σοβαρή παραβίαση κατά της ανθρωπότητας και των επαγγελματικών ηθικών αξιών. Η νοσοκόμα δικάζεται στο 10ο Ποινικό Δικαστήριο του Καραμανράς με την κατηγορία ότι τραυμάτισε το μωρό. Η δικαιοσύνη θα αποδοθεί χωρίς καμία αμφιβολία για αυτό το περιστατικό βίας που μας συγκλονίζει όλους και είναι απολύτως απαράδεκτο».