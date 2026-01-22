Μια Βρετανίδα ιδιοκτήτρια σκύλων κατηγορήθηκε ότι μαχαίρωσε τον εν διαστάσει σύζυγό της, αφού εκείνος της αποκάλυψε ότι είχε θανατώσει τα δύο σαλτσιέ (dachshunds) που είχαν υιοθετήσει μαζί.

Η Κλερ Μπρίτζερ, 64 ετών, βρέθηκε ενώπιον του Norwich Crown Court κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι στον σύζυγό της, Κιθ Μπρίτζερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένοι επί σχεδόν 40 χρόνια. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο σπίτι του στο Νόρφολκ, στις 17 Ιουλίου 2025, όταν εκείνος της είπε ότι είχε «βάλει τέλος» στη ζωή των σκύλων τους, σύμφωνα με τη Mirror.

Η κατηγορούμενη φέρεται να τον τραυμάτισε στο στήθος και την κοιλιά. Ο Κιθ Μπρίτζερ υπέστη τραυματισμούς που απείλησαν τη ζωή του και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η Κλερ Μπρίτζερ, η οποία εργάζεται ως σχολική νοσηλεύτρια με επίσημη επαγγελματική εγγραφή, κατέθεσε ότι αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες μετά τον χωρισμό τους, τους μήνες που προηγήθηκαν της επίθεσης. Όπως ανέφερε, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και είχε λάβει άδεια από την εργασία της, ενώ «έσπασε» ψυχολογικά όταν έμαθε ότι τα σκυλιά είχαν πεθάνει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, υπέστη «προσωρινή αμνησία» εξαιτίας του συνδυασμού άγχους και κατανάλωσης αλκοόλ και τα έχασε μόλις πληροφορήθηκε ότι τα αγαπημένα τους σαλτσιέ είχαν θανατωθεί. Η ίδια τόνισε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον σύζυγό της, παραδέχτηκε όμως ότι σκόπευε να του προκαλέσει σωματική βλάβη.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το ζευγάρι υιοθέτησε τον πρώτο σκύλο από καταφύγιο τον Μάρτιο του 2020, λίγο πριν από το lockdown λόγω της πανδημίας COVID-19, και έναν δεύτερο περίπου έναν χρόνο αργότερα. Μετά τον χωρισμό τους, τα σκυλιά παρέμειναν υπό τη φροντίδα του Κιθ Μπρίτζερ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Κιθ Μπρίτζερ δεν μπορούσε να κρατήσει τα κατοικίδια —τα οποία περιγράφονταν ως «προβληματικής συμπεριφοράς»— στο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου όπου διέμενε. Αφού απέτυχαν οι προσπάθειες να βρεθεί νέο σπίτι για τα ζώα, αποφάσισε να προχωρήσει στην ευθανασία τους.\

Η Κλερ Μπρίτζερ κατέθεσε ότι μία από τις κόρες της την είχε παροτρύνει να επιστρέψει στο σπίτι, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά τα σκυλιά θα έπρεπε να θανατωθούν, λόγω των δυσκολιών στη φροντίδα τους. Τελικά, όπως είπε, ο Κιθ έλαβε την απόφαση να τα θανατώσει.

«Το θεώρησα ανοησία. Πίστευα ότι δεν θα πείραζα ποτέ τους σκύλους, ό,τι κι αν συνέβαινε», δήλωσε στο δικαστήριο. «Δεν υπήρχε λόγος… Το θεώρησα σαν μια απαίτηση για να με αναγκάσουν να γυρίσω σπίτι.»

Η ίδια περιέγραψε ότι ανησύχησε μόλις έφτασε στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της την ημέρα της επίθεσης. «Ξαφνικά σκέφτηκα: ‘Δεν ακούω τους σκύλους’ γιατί ήταν θορυβώδεις», ανέφερε.

Όπως κατέθεσε, ο Κιθ Μπρίτζερ είχε μόλις επιστρέψει από βόλτα με τη μοτοσικλέτα του όταν εκείνη τον αντιμετώπισε και απαίτησε να μάθει πού βρίσκονταν τα σαλτσιέ. «Φώναξα: ‘Πού είναι οι σκύλοι;’ και εκείνος δεν μου απάντησε», είπε. «Έβγαζε το κράνος του, και εγώ κορνάρισα και το ξαναφώναξα.»

Μετά την τρίτη ερώτηση, δήλωσε ότι άρχισε να αισθάνεται «λίγο αγχωμένη». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τότε «γύρισε προς το μέρος μου μέσα στο αυτοκίνητο και είπε: ‘Ξέρεις πού είναι οι σκύλοι. Οι κτηνίατροι σου έγραψαν.’»

«Είπα ότι είχα μήνυμα από τους κτηνιάτρους και εκείνος είπε: ‘Ξέρεις τι συνέβη στους σκύλους. Οι σκύλοι είναι νεκροί. Τους θανατώσαμε.’», πρόσθεσε.

Η Κλερ Μπρίτζερ ανέφερε ότι η συνειδητοποίηση πως τα σκυλιά είχαν θανατωθεί ήταν σαν «έκρηξη στο κεφάλι μου» και ότι θυμάται να βγαίνει από το αυτοκίνητο λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της. «Δεν ξέρω τι μου συνέβη. Δεν θα προσπαθούσα ποτέ επίτηδες να βλάψω τον Κιθ, πολύ περισσότερο να τον σκοτώσω», είπε.

Η επόμενη εικόνα που θυμάται ήταν ένας γείτονας να την απομακρύνει από τον σύζυγό της. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι, κατά την άφιξη της αστυνομίας, η κατηγορούμενη φώναζε «σκότωσε τα σκυλιά μου», προσθέτοντας ότι «απλώς έβγαλε κόκκινο».

Η ίδια υποστήριξε ότι το μαχαίρι βρισκόταν στο αυτοκίνητό της επειδή ήταν στραβό και το είχε τοποθετήσει σε σακούλα απορριμμάτων, με σκοπό να το πετάξει σε τοπικό σημείο απόρριψης. Όπως είπε, το μαχαίρι έπεσε από τη σακούλα και κατέληξε δίπλα στο κάθισμα του οδηγού, με αποτέλεσμα να το μεταφέρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

Από την πλευρά του, ο Κιθ Μπρίτζερ κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερώσει ρητά τη σύζυγό του για την ευθανασία των σκύλων, αλλά πίστευε ότι εκείνη το γνώριζε, έπειτα από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες να βρεθεί νέο σπίτι για τα ζώα. Θυμήθηκε ότι η αντίδρασή της ήταν «σχεδόν υστερική» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Μετά από πενθήμερη ακροαματική διαδικασία, το σώμα των ενόρκων έκρινε ομόφωνα τη μητέρα δύο παιδιών αθώα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ωστόσο την καταδίκασε για πρόκληση σωματικών βλαβών με πρόθεση.

Η ανακοίνωση της ποινής της αναμένεται στις 20 Μαρτίου.