Ο Ισημερινός κατέγραψε αύξηση των δολοφονιών κατά 30% το 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας χθες Τρίτη, υπογραμμίζοντας το πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα στον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής κατέγραψε 9.216 δολοφονίες την περασμένη χρονιά, κάπου 2.150 περισσότερες από τις 7.063 που διαπράχθηκαν το 2024, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου. Η αύξηση διέγραψε την τάση της περασμένης χρονιάς, όταν οι αρχές έκαναν λόγο για μείωση των ανθρωποκτονιών κατά 15%.

Η κυβέρνηση αποδίδει την κλιμάκωση της βίας στις συγκρούσεις για εδάφη ανάμεσα σε συμμορίες που θέλουν να ανακτήσουν ή να εδραιώσουν τον έλεγχό τους μετά τις συλλήψεις ή τους θανάτους ηγετών τους.

Η αστυνομία ανέφερε πως συνέλαβε 20 στόχους «υψηλής αξίας» το 2025.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο από το κύμα βίας την περασμένη χρονιά ήταν η επαρχία Γουάγιας, όπου υπάγεται διοικητικά η πόλη Γουαγιακίλ, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στον Ειρηνικό.

Ο Ντανιέλ Νομπόα, που έχει κηρύξει επανειλημμένα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρόσφατα ανέπτυξε πάνω από 10.000 στρατιωτικούς στις τρεις επαρχίες της χώρας που πλήττονται περισσότερο από τη βία, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κρίση.

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός χθες Τρίτη, ο πρόεδρος Νομπόα τόνισε στο ακροατήριό του ότι η κυβέρνησή του διεξάγει «πόλεμο εναντίον του κακού» και «της ναρκωτρομοκρατίας».