Η πλειοψηφία των Γάλλων (το 51%) θεωρεί ότι οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική «απειλή» για τη χώρα τους, ενώ το 42% βλέπει πλέον τον παραδοσιακό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ως «εχθρική χώρα», αποκαλύπτει δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα.

Το 42% των Γάλλων θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ εχθρική χώρα, έναντι 30% τον Απρίλιο του 2025, ένδειξη της καθαρής μείωσης της εμπιστοσύνης στην τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση–μόλις το 24% τη θεωρεί σύμμαχη χώρα και το 34% ουδέτερη.

Επιπλέον, το 51% των Γάλλων εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα εγείρουν, τα επόμενα χρόνια, «στρατιωτική απειλή» για τη Γαλλία, ειδικά οι νέοι κάτω των 35 ετών (60%) και οι ψηφοφόροι του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP, ριζοσπαστική αριστερά, 61%).

Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την 5η θέση μεταξύ των χωρών που οι Γάλλοι εκλαμβάνουν ως στρατιωτικές απειλές για τη χώρα τους μετά τη Ρωσία (80%), τη Βόρεια Κορέα (68%), το Ιράν (67%) και την Κίνα (58%).

Όσον αφορά τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, το 55% των Γάλλων έχει «πολύ κακή άποψη» για τον Ντόναλντ Τραμπ, το 26% μάλλον κακή, ενώ μόλις το 19% εξέφερε «καλή» άποψη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (70%) εκτιμά ότι το Παρίσι πρέπει να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον αν αποφασίσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία-υποστηρικτές τόσο της δεξιάς, όσο και της αριστεράς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα αγαθά ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στο σχέδιό του η χώρα του να «αποκτήσει» την αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Γερμανία, ανέπτυξαν μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα στη Γροιλανδία, μοιάζοντας να στέλνουν μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ.

Στην περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ασκώντας πίεση, το 65% τάχθηκε υπέρ μποϊκοτάζ στα αμερικανικά προϊόντα, το 64% υπέρ της αναστολής αγορών αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και το 62% υπέρ της επιβολής υψηλότερων τελωνειακών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.

Στην περίπτωση που γινόταν πραγματικότητα το σενάριο αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας διά της βίας, το 41% τάχθηκε υπέρ στρατιωτικής επέμβασης της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 31% υπέρ της αποχώρησης από το NATO.

Ευρύτερα, το 64% των Γάλλων κρίνει πως χρειάζεται ευρωπαϊκή άμυνα εντελώς ανεξάρτητη από αυτή των ΗΠΑ, από το 63% που καταγραφόταν το 2025.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου τη 15η και τη 16η Ιανουαρίου για λογαριασμό του ταξιδιωτικού ιστότοπου Partir à New York, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων 18 ετών και άνω.