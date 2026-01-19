Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Αγγλία παλεύει με σοβαρούς, μόνιμους τραυματισμούς μετά από τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα άτομα και τους ανάγκασε να ζουν χωριστά, καθώς και οι δύο χρειάζονται 24ωρη φροντίδα.

Η 28χρονη, Τζορτζίνα Ντάνιελς, και ο 29χρονος σύζυγός της, Τομ, επέστρεφαν στο σπίτι τους με ταξί, μαζί με δύο φίλους τους, τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου 2026, όταν το όχημα ενεπλάκη σε μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του ταξί, ο 54χρονος Μασρόμπ Άλι, που οδηγούσε ένα Citroen C4 Picasso, σκοτώθηκε ακαριαία, όπως και τρεις έφηβοι που επέβαιναν στο άλλο όχημα, ένα κόκκινο Seat Leon. Η αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τους Μοχάμεντ Τζιμπραέλ Μουχτάρ (18 ετών), Φαρχάν Πατέλ (18 ετών) και Μοχάμεντ Ντανιάαλ (19 ετών). Ένας ακόμη 18χρονος από το ίδιο αυτοκίνητο νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις επτά μήνες μετά τον γάμο της Τζορτζίνα και του Τομ, αν και το ζευγάρι ήταν μαζί πάνω από δέκα χρόνια. Και οι δύο έχουν υποστεί τραυματισμούς που αλλάζουν τη ζωή τους και, σύμφωνα με την Τζορτζίνα, θα χρειάζονται 24ωρη φροντίδα «για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο Τομ, ο οποίος εργάζεται ως διευθυντής πωλήσεων, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κινητικότητας και δυσκολεύεται ακόμη και να ανεβεί σκάλες. Λόγω της κατάστασής τους, το ζευγάρι δεν μπορεί να ζήσει μαζί στο άμεσο μέλλον. Η Τζορτζίνα, στέλεχος του NHS, δήλωσε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει πώς επέζησαν.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είμαστε ακόμη ζωντανοί. Κανονικά θα έπρεπε να μας έχει σκοτώσει», είπε από το νοσοκομείο στη Manchester Evening News. «Θυμάμαι τα πάντα σαν να έγιναν πριν από δέκα λεπτά».

Newlywed couple caught in Bolton head-on crash tragedy suffered 'unbearable' life-changing injuries as survivor says 'I can't fathom how we're still alive' https://t.co/TWivcVkMT0 — Daily Mail (@DailyMail) January 19, 2026

Το ζευγάρι είχε βγει εκείνο το βράδυ για να αποχαιρετήσει δύο φίλους που ετοιμάζονταν να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί συνολικά σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ, όπως λέει η Τζορτζίνα, η ψυχολογική διαχείριση του δυστυχήματος είναι πιο δύσκολη από τον σωματικό πόνο. Ο Τομ έχει ασαφείς αναμνήσεις από το περιστατικό, σε αντίθεση με την ίδια.

Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί καμπάνια στο GoFundMe για τη στήριξη του ζευγαριού και των δύο φίλων τους, συγκεντρώνοντας πάνω από 40.000 λίρες, ώστε να καλυφθούν έξοδα όσο δεν μπορούν να εργαστούν.

Η κηδεία του οδηγού του ταξί τελέστηκε παρουσία περίπου 600 ατόμων. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και καλεί μάρτυρες ή όσους έχουν υλικό από κάμερες να επικοινωνήσουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.