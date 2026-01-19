Εκατομμύρια άψητες, τηγανητές πατάτες ξεβράστηκαν την Κυριακή σε παραλία της νότιας ακτής της Αγγλίας, σχηματίζοντας σε ορισμένα σημεία στρώμα που ξεπερνούσε τα 60 εκατοστά σε ύψος. Οι πατάτες, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν ακόμη μέσα στις πλαστικές τους σακούλες, εντοπίστηκαν στην παραλία Falling Sands, κοντά στο ακρωτήριο Beachy Head και την περιοχή του Ίστμπουρν, καθώς η παλίρροια υποχωρούσε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι πατάτες προέρχονται από τουλάχιστον 20 μεγάλα μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια που παρασύρθηκαν στη θάλασσα από δύο πλοία στη Μάγχη κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. Τα θαλάσσια ρεύματα μετέφεραν το φορτίο μαζικά στις ακτές του Ανατολικού Σάσεξ, με τις πατάτες, χωρίς το παραδοσιακό ψάρι, να διαφεύγουν από τα κοντέινερ καθώς αυτά χτυπιούνταν από τα κύματα.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες μετά τον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων μπανανών που ξεβράστηκαν κοντά στο Σέλσεϊ, στο Δυτικό Σάσεξ, όταν εμπορευματοκιβώτια με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσαν επίσης στη θάλασσα. Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι πρόσφατες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις τέτοιων συμβάντων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Chip-wrecked! Millions of uncooked fries wash up on British beach https://t.co/vWhDcfyLCJ — Daily Mail (@DailyMail) January 19, 2026

Ο Τζόελ Μπονίτσι, κάτοικος του Ίστμπουρν, μιλώντας στο BBC στο Σάσεξ, δήλωσε ότι «χρειάστηκε να κοιτάξω δύο φορές» όταν πήγε για περίπατο στην παραλία Falling Sands. Όπως ανέφερε, «η παραλία έμοιαζε με χρυσαφένιες άμμους της Καραϊβικής». Πρόσθεσε ότι σε ορισμένα σημεία οι πατάτες είχαν εισχωρήσει στο έδαφος σε βάθος περίπου 75 εκατοστών, τονίζοντας πως, παρά τα παράξενα ευρήματα που έχουν κατά καιρούς ξεβραστεί, όπως κρεμμύδια που βρέθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το φαινόμενο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέσω μιας τοπικής σελίδας στο Facebook απευθύνθηκε κάλεσμα σε εθελοντές, προκειμένου να βοηθήσουν στον καθαρισμό της παραλίας. Όπως σημείωσε, προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των πλαστικών σακουλών, καθώς στην περιοχή υπάρχει μια μικρή αποικία φώκιας και τα απορρίμματα αυτά αποτελούν κίνδυνο για τα ζώα. «Κάνω συχνά καταδύσεις και γνωρίζω τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι φώκιες, αν δουν τις σακούλες, θα παίξουν μαζί τους ή θα προσπαθήσουν να τις φάνε», τόνισε.