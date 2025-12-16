Η εταιρεία που διευθύνει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από deal για επένδυση στη Σερβία.

Για περισσότερα από δύο χρόνια, ο Τζάρεντ Κούσνερ επιδιώκει να κατασκευάσει ένα συγκρότημα πύργων με το brand Τραμπ σε κεντρικό σημείο του Βελιγραδίου, σε χώρο που είχε βομβαρδιστεί από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, τα σχέδια έχουν συναντήσει έντονες τοπικές αντιδράσεις.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς για την προώθηση του έργου έχουν προκαλέσει κατακραυγή από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους, ενώ φοιτητές και ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να καταλάβουν τον χώρο όταν ξεκινήσουν οι εργασίες με τα μπουλντόζες.

Η ανακοίνωση της απόσυρσης έγινε λίγες ώρες αφότου Σέρβοι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερις ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους για διαφθορά, σε σχέση με το έργο ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος επιδίωκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τη στήριξη του Τραμπ σε οικονομικά ζητήματα, είχε υπερασπιστεί με σθένος το συγκρότημα στο κέντρο του Βελιγραδίου.

Ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος κατηγορήθηκε ήταν υπουργός της κυβέρνησης. Ο ίδιος, ένας από τους συνεργάτες του και δύο ακόμη αξιωματούχοι που έπρεπε να εγκρίνουν το έργο κατηγορήθηκαν για κατάχρηση εξουσίας και πλαστογραφία.

Εκπρόσωπος της Affinity Partners, της εταιρείας του Κούσνερ, δήλωσε ότι η αποχώρηση αποφασίστηκε επειδή «ουσιαστικά έργα θα πρέπει να ενώνουν και όχι να διχάζουν, και από σεβασμό προς τον λαό της Σερβίας και την πόλη του Βελιγραδίου», σύμφωνα με τους New York Times. Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα η Wall Street Journal.

Η Affinity Partners, η οποία χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από ξένα κρατικά επενδυτικά ταμεία, έχει πρόσφατα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής επειδή βοήθησε την Paramount να προχωρήσει σε πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση Τραμπ.

Το σερβικό πρότζεκτ, που βρισκόταν στα σκαριά εδώ και χρόνια, περιλάμβανε τόσο τον Κούσνερ όσο και τον Trump Organization, που διευθύνεται από τους γιους του προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Θα αντικαθιστούσε βομβαρδισμένα κτίρια κοντά στα κυβερνητικά κεντρικά γραφεία της Σερβίας με διαμερίσματα και ένα πολυτελές ξενοδοχείο που θα έφερε το όνομα Τραμπ.

Παρότι τα κτίρια που επρόκειτο να κατεδαφιστούν είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, η σερβική νομοθεσία τα είχε χαρακτηρίσει πολιτιστικό αγαθό και εθνικό σύμβολο των δεινών που υπέστη η χώρα κατά τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου από το ΝΑΤΟ το 1999.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την εκλογή του Τραμπ πέρυσι, Σέρβοι αξιωματούχοι άρχισαν να παρακάμπτουν αυτές τις προστασίες. Αυτό προκάλεσε όχι μόνο δημόσια κατακραυγή, αλλά και τις παραιτήσεις τουλάχιστον δύο αξιωματούχων που εμπλέκονταν στις εγκρίσεις του έργου. Μια ακόμη πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι πράκτορες των σερβικών μυστικών υπηρεσιών τής «συνέστησαν έντονα» να μην αντιταχθεί στην ανάπτυξη.

Τον περασμένο μήνα, το κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που παρακάμπτει τις προστασίες πολιτιστικής κληρονομιάς του συγκεκριμένου χώρου. Ο νόμος καταρτίστηκε με συνταγματική διαδικασία που, σύμφωνα με ειδικούς, προορίζεται να χρησιμοποιείται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις.

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον Νοέμβριο, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει παρά τις καταγγελίες ότι ένα κρίσιμο έγγραφο είχε πλαστογραφηθεί.

«Μας βομβάρδισαν το 1999 -έχουν περάσει 26 χρόνια», είπε. «Τώρα βρήκαμε μια ευκαιρία και έναν καλό επενδυτή που είναι έτοιμος να πληρώσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό».