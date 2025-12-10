Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργά το βράδυ χθες, Τρίτη, μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ του Μαρόκου, μια από τις παλαιότερες στη χώρα και από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μεταδίδει ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών.

Οι τοπικές αρχές στη νομαρχία της Φεζ είπαν ότι τα διπλανά τετραώροφα αυτά κτίρια κατέρρευσαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MAP.

Τα κτίρια στέγαζαν οκτώ οικογένειες και βρίσκονταν στη συνοικία Αλ Μουστακμπάλ, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δυτικά της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κτίρια χωρίς συντήρηση

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SNRT επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και αρκετό καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί κάποια αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την έκθεση ζημιών που επικαλέστηκε το δίκτυο ενώ το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το SNRT μετέδωσε πλάνα με διασώστες και ενοίκους να σκάβουν μέσα στα χαλάσματα αναζητώντας τυχόν επιζώντες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ο γιος μου που μένει από πάνω μου είπε ότι το κτίριο γκρεμίζεται. Όταν βγήκαμε έξω, είδαμε το κτίριο να καταρρέει», είπε στο δίκτυο μια ηλικιωμένη γυναίκα τυλιγμένη με μια κουβέρτα, χωρίς να δώσει το όνομά της.

Ένας άλλος επιζών, που έχασε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του στο δυστύχημα, είπε νωρίς σήμερα το πρωί στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Medi1 TV ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ένα πτώμα, αλλά ότι περιμένει ακόμη για τα υπόλοιπα.

Η Φεζ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα του Μαρόκου και είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, βίωσε κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης πριν από δύο μήνες εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών διαβίωσης και των κακών δημοσίων υπηρεσιών.

Ο Αντίμπ Μπεν Ιμπραχήμ, υπουργός αρμόδιος για θέματα στέγασης της χώρας, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι σχεδόν 38.800 κτίρια σε όλη τη χώρα χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για κατάρρευση.

Το σημερινό δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα στο Μαρόκο μετά την πτώση ενός μιναρέ στην ιστορική πόλη του βόρειου Μαρόκου, Μεκνές, από την οποία σκοτώθηκαν 41 άνθρωποι το 2010.

Οργισμένη νεολαία από τη φτώχεια και την έλλειψη υπηρεσιών

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Μαρόκου, οι κόμβοι των οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας με το υπόλοιπο να εξαρτάται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό.

Τον Οκτώβριο διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, υποκινούμενες από τη νεολαία, έφεραν στο φως τη βαθιά ριζωμένη οργή για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξα έργα υποδομών και την εγκαινίαση σύγχρονων σταδίων ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2030.

Η Φεζ, μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, είναι ένα από τα φτωχότερα αστικά κέντρα της χώρας με γηρασμένες υποδομές.

Οι διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις, που επηρεάστηκαν από παρόμοιες εξεγέρσεις στο Νεπάλ, στη Μαδαγασκάρη και στο Περού, εξελίχθηκαν σε εξεγέρσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες πόλεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε δημόσιο κτίριο και πάνω από 400 συνελήφθησαν προτού αποκλιμακωθεί η ένταση.

Η εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα μειώθηκε στο 33% το 2023 από 50% έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Μoroccan Institute for Policy Analysis, ενός think tank.