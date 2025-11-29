Με φόντο τα νέα ρωσικά φονικά πλήγματα στην Ουκρανία αλλά και τις ουκρανικές επιθέσεις με drones σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια στην Μαύρη Θάλασσα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ για να διαπραγματευτούν περαιτέρω ένα σχέδιο που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (29.11.2025) ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για τις ΗΠΑ προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» για την Ουκρανία και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «Να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος τη Δευτέρα θα συναντηθεί στο Παρίσι με τον Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.