Οι αρχές της Βόρειας Κορέας κατέστησαν την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας ως υποχρεωτικό μάθημα για τα παιδιά ήδη από το δημοτικό, όπως δήλωσε την Πέμπτη ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος, την ώρα που οι δύο χώρες ενισχύουν τις σχέσεις τους εν μέσω της κοινής απομόνωσής τους από τη Δύση.

«Γνωρίζω ότι τα ρωσικά έχουν εισαχθεί στα σχολεία της ΛΔΚ ως υποχρεωτική γλώσσα από την τέταρτη τάξη», ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αλεξάντερ Κοζλόφ, χρησιμοποιώντας το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.

Ο Κοζλόφ, ο οποίος συμμετέχει και σε διακυβερνητική επιτροπή Μόσχας–Πιονγιάνγκ, είπε ότι τα ρωσικά συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς ξένες γλώσσες στη Βόρεια Κορέα, όπου περίπου 600 μαθητές τα μαθαίνουν αυτή τη στιγμή.

Πρόσθεσε ακόμη ότι 96 Βορειοκορεάτες είχαν εγγραφεί σε ρωσικά πανεπιστήμια το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των δηλώσεών του από τις αρχές της Βόρειας Κορέας, ούτε ήταν ξεκάθαρο πότε ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα.

Η ρωσική πρεσβεία στην Πιονγιάνγκ είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι προωθεί ενεργά τη ρωσική γλώσσα στους Βορειοκορεάτες φοιτητές.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, δύο εκπαιδευτές του Ινστιτούτου Πούσκιν βρίσκονται εδώ και έναν μήνα στην Πιονγιάνγκ, στο πλαίσιο διετούς προγράμματος, παραδίδοντας μαθήματα ρωσικής γλώσσας και κουλτούρας σε περίπου 250 φοιτητές.

Την ίδια ώρα, ο Κοζλόφ ανέφερε ότι πάνω από 3.000 Ρώσοι μαθητές μαθαίνουν κορεατικά ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα, ενώ περίπου 300 Ρώσοι φοιτητές σπουδάζουν κορεατική γλώσσα.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν επιδιώξει να ενισχύσουν τις σχέσεις τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πέρσι, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιόνγκ Ουν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, ενώ η Πιονγιάνγκ έστειλε χιλιάδες στρατιώτες για να συνδράμουν τον ρωσικό στρατό στις μάχες κατά ουκρανικών δυνάμεων που είχαν καταλάβει εδάφη στη δυτική περιφέρεια του Κουρσκ.