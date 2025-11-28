Μια νεαρή τουρίστρια από την Ελβετία που κατασπαράχθηκε από καρχαρία στην Αυστραλία έχασε τη ζωή της μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της, ενώ ο σύντροφός της προσπαθούσε να τη σώσει απεγνωσμένα, τραυματισμένος και ο ίδιος.

Η 25χρονη Livia Mühlheim και ο 26χρονος σύντροφός της, Lukas Schindler, δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία κατά τη διάρκεια πρωινής κολύμβησης στα νερά της παραλίας Kylies, στην περιοχή Crowdy Bay νότια του Port Macquarie, την Πέμπτη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 6:30 π.μ., καθώς υπήρχαν αναφορές ότι το νεαρό ζευγάρι δέχτηκε επίθεση σε περιοχή γνωστή για αυξημένη παρουσία καρχαριών.

Ο Schindler, φοιτητής από πρόγραμμα ανταλλαγής που είχε πρόσφατα αποκτήσει πιστοποίηση εκπαιδευτή καταδύσεων, προσπάθησε απεγνωσμένα να απομακρύνει τον καρχαρία καθώς ορμούσε στη σύντροφό του.

Η 25χρονη κατέγραφε με κάμερα GoPro ένα κοπάδι δελφινιών λίγα δευτερόλεπτα πριν ο καρχαρίας της επιτεθεί επανειλημμένα, κόβοντας το αριστερό της χέρι.

The shark warning every Australian needs to read after a young woman was fatally mauled – as expert debunks a major misconception https://t.co/dmpOrWrfis — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 28, 2025

Ο Schindler κατάφερε να τρομάξει το ζώο, όμως όχι πριν αυτό κατασπαράξει τη Mühlheim και τον δαγκώσει δύο φορές στο πόδι.

Παρά τα τραύματά του, ο νεαρός σήκωσε την αιμόφυρτη σύντροφό του και τη μετέφερε 50 μέτρα μέχρι την ακτή, όπου παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Παρά τις προσπάθειες, η Mühlheim υπέκυψε στα τραύματά της πριν φτάσουν οι διασώστες.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη στιγμή της επίθεσης του καρχαρία

Μετά την επίθεση, ο Schindler έτρεξε να βρει τηλέφωνο για να καλέσει βοήθεια. Μια γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υπό τις οδηγίες έφτιαξε αυτοσχέδιο τουρνικέ με το μαγιό της, σώζοντας τελικά τη ζωή του άνδρα.

Δυστυχώς, η Mühlheim δεν μπόρεσε να σωθεί. Ο Schindler σταθεροποιήθηκε και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο John Hunter.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στην παραλία. Μετά το συμβάν, πολίτες ζήτησαν περισσότερα μέτρα κατά μήκος των ακτών.

Πρόκειται για την πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στη χώρα για φέτος, λιγότερο από τρεις μήνες μετά τον θάνατο του 57χρονου Mercury Psillakis στο Dee Why.

Ετοιμάζεται έκθεση για τον ιατροδικαστή.

Ποια ήταν η τουρίστρια που κατασπάραξε ο καρχαρίας

Σύμφωνα με την Daily Mail, μία ημέρα πριν το τραγικό συμβάν το ζευγάρι προσπαθούσε να βρει δουλειά για να παρατείνει τη διαμονή του. Και οι δύο ήταν αθλητικοί τύποι με ιστορικό στη γυμναστική.

Ο Schindler είχε ολοκληρώσει τον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ σε 2 ώρες και 59 λεπτά τον Αύγουστο, ενώ τον ίδιο μήνα είχε λάβει πιστοποίηση Open Water Scuba Instructor.

Πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαιδευτών καταδύσεων στο Bondi και πρόσφατα αποφοίτησε με μεταπτυχιακό από το University of Technology Sydney.

Παλιότερα εργάστηκε ως προπονητής ενόργανης (2016–2018) και το 2019 έγινε υπολοχαγός στον Ελβετικό Στρατό.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο St. Gallen, όπου είχε φοιτήσει και η Mühlheim.

Η Mühlheim υπήρξε αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης και δρομέας. Είχε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στην Ελβετία και είχε ήδη προσληφθεί από εταιρεία χρηματοοικονομικών.

Οι δυο τους είχαν εργαστεί μαζί ως Security Operators στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.