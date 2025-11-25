Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τρία άτομα που φέρονται να εργάζονταν για την υπηρεσία πληροφοριών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε την Τρίτη η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ύποπτοι φέρονται να συνέλεγαν προσωπικά δεδομένα ατόμων που εργάζονται σε σημαντικές δημόσιες θέσεις στην Τουρκία.

«Διαπιστώθηκε ότι μέλη της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΑΕ απέκτησαν αριθμό από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιείται στην Τουρκία και, μέσω ψεύτικων προφίλ, προσπάθησαν να συλλέξουν στοιχεία για προσωπικό που υπηρετεί σε κρίσιμες θέσεις στη χώρα μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατάσκοποι στόχευαν στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας και του ΥΠΕΞ, λέει οι Τουρκία

«Οι προσπάθειες στόχευαν στελέχη οργανισμών της αμυντικής βιομηχανίας, μια τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιεί το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και επίσημους εκπροσώπους ορισμένων ξένων χωρών.»

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι αρχές εντόπισαν τέσσερα άτομα που είχαν αποκτήσει γραμμή κινητής τηλεφωνίας από τουρκικό πάροχο και τη μετέφεραν στα ΗΑΕ για να την παραδώσουν σε έναν πράκτορα πληροφοριών, ενώ διατηρούσαν επαφή μεταξύ τους.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τη σύλληψη των υπόπτων και την κατάσχεση αποδεικτικών στοιχείων, συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ ένας ύποπτος παραμένει στο εξωτερικό. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ύποπτο που βρίσκεται εκτός Τουρκίας», ανέφερε η Εισαγγελία.

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΑΕ

Η Τουρκία και τα ΗΑΕ αποκατέστησαν τις σχέσεις τους το 2021, έπειτα από εκτενείς συνομιλίες για την επίλυση των περιφερειακών και διμερών διαφορών που είχαν προκύψει μετά την Αραβική Άνοιξη.

Έκτοτε, η σχέση έχει ενισχυθεί με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, επενδυτικές συμφωνίες και συχνές επισκέψεις ανώτερων αξιωματούχων, όπως γράφει το Middle East Eye.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο πόλεμος στο Σουδάν έχει αναζωπυρώσει ορισμένες από τις εντάσεις ανάμεσα στις δύο περιφερειακές δυνάμεις.

Τα ΗΑΕ στηρίζουν τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης απέναντι στον στρατό του Σουδάν, ο οποίος έχει ενισχύσει τη συνεργασία του με την Άγκυρα τον τελευταίο χρόνο.

Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις με τα Εμιράτα παραμένουν φιλικές και υπάρχει συμφωνία να απομονώνονται τα επί μέρους ζητήματα ώστε να μην δηλητηριάζουν τις συνολικές σχέσεις.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει συλλάβει πολλούς υπόπτους που φέρονται να εργάζονταν για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, της Ρωσίας ή του Ιράν.