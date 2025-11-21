Τα εστιατόρια στο Γουίλιαμσμπεργκ της Νέας Υόρκης αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη δράση της Πέι «Λου» Τσουνγκ, της «λαμπερής» γυναίκας που συστηματικά τρώει χωρίς να πληρώνει, παρότι κατάφερε ακόμη μία φορά να συσσωρεύσει λογαριασμό χωρίς να δώσει χρήματα το βράδυ της Τετάρτης.

Η 32χρονη αυτοαποκαλούμενη food influencer, η οποία έχει συλληφθεί πέντε φορές για μη πληρωμή σε εστιατόρια με αστέρι Μισελέν, όπως τα Φράνσι και Πίτερ Λούγκερ, χρωστάει επίσης πάνω από 40.000 δολάρια σε ενοίκια για το πολυτελές διαμέρισμά της στο Γουίλιαμσμπεργκ, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post.

Η Τσουνγκ, που το έχει κάνει σύστημα να τρώει σε καλά εστιατόρια και να μην πληρώνει τον λογαριασμό, εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης με γούνινο μπουφάν, λευκή τσάντα Louis Vuitton και κασμιρένιο μπερέ, όταν επισκέφθηκε το Hole in the Wall, αυστραλιανό καφέ και εστιατόριο στην Bedford Avenue. Παρέμεινε μέσα πέντε ώρες, δημιούργησε λογαριασμό 77 δολαρίων και, σύμφωνα με το προσωπικό, δεν άγγιξε ούτε μπουκιά από το ψητό σολομό, τα μπουκατίνι καρμπονάρα και τη σαλάτα μπουράτα που είχε παραγγείλει. Το προσωπικό την αναγνώρισε αμέσως.

«Παρήγγειλε τρία κυρίως πιάτα. Ο μάνατζέρ μου γνώριζε το κόλπο της. Πήγε και της είπε: “Δεν θα κρατήσεις το φαγητό αν δεν έχεις τρόπο πληρωμής”. Εκείνη γέλασε», δήλωσε στην Post ο σερβιτόρος Ρος, ο οποίος δεν θέλησε να δώσει το επίθετό του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τσουνγκ ήταν ήδη καθισμένη από τις 5:30 μ.μ. Βίντεο που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα τη δείχνει σε γωνιακό τραπέζι, έχοντας προηγουμένως ανεβάσει φωτογραφίες στο Instagram.

Το εστιατόριο δεν θέλησε να καλέσει την αστυνομία αλλά ούτε ο μάνατζερ κατάφερε να την απομακρύνει. «Της είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία και εκείνη απάντησε: “Ναι, παρακαλώ”. Ο μάνατζερ τα παράτησε. Τα πιάτα ήταν γεμάτα, τα μαζέψαμε μαζί με έναν καπουτσίνο. Πέρασε πέντε ώρες χαζεύοντας στο κινητό».

Φαίνεται πως η Τσουνγκ δεν προβληματίζεται από τις επαφές της με τις αρχές. Συνελήφθη δύο φορές το Σάββατο, στα Sea Thai και στο εστιατόριο Μίζι με αστέρι Μισελέν, και αφέθηκε ελεύθερη υπό επιτήρηση. Είχε επίσης συλληφθεί και προσαχθεί την προηγούμενη εβδομάδα για αντίστοιχα περιστατικά. Παρά τις συλλήψεις, συνέχισε τις επισκέψεις της: την Τρίτη έφυγε χωρίς να πληρώσει από το 12 Chairs, όπως δήλωσε η διεύθυνση στην Post.

Η Τσουνγκ κατάγεται από την Ταϊβάν και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2019 με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Πρατ. Σπούδασε σχεδιασμό πληροφοριακής εμπειρίας και τεχνολογία πληροφορίας και εργάστηκε ως σύμβουλος στην τράπεζα Τσέις μέχρι το 2023. Δεν είναι σαφές αν εργάζεται σήμερα. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται ο σταθμός News 12, χρωστά πάνω από 40.000 δολάρια σε ενοίκια από το 2023, παρότι ζει στο διαμέρισμα από το 2021.

Γείτονας της κατήγγειλε στην Post ότι φωνάζει έξω από την πόρτα και αφήνει σκουπίδια, όπως λερωμένες μάσκες και χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα, στον διάδρομο. Φέρεται επίσης να βανδάλισε την πόρτα του γράφοντας το όνομά του με κόκκινο κραγιόν.

Ο Ρος πιστεύει πως η Τσουνγκ εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητα. «Το κάνει 100% για φήμη και προσοχή. Όσο περισσότερο καλούν την αστυνομία, τόσο πιο διάσημη γίνεται», ανέφερε. Οι ακόλουθοί της στο Instagram αυξήθηκαν από 13.000 σε 22.000 μέσα σε μία εβδομάδα. Η ίδια δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα της εφημερίδας για σχόλιο.

«Είναι θέμα της Gen Z, TikTok ανοησίες. Είναι απολύτως φυσιολογική», είπε ο σερβιτόρος, προσθέτοντας πως ο μάνατζερ προσπαθεί πλέον να προειδοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα καταστήματα.