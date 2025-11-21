Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα στη θάλασσα, το Doulos Phos (Υπηρέτης του Φωτός), που υπήρξε το παλαιότερο ενεργό επιβατηγό πλοίο στον κόσμο, αποσύρθηκε οριστικά το 2009. Το πλοίο κατασκευάστηκε το 1914 στο Τέξας και έφερε αρχικά το όνομα SS Μεδίνα, μόλις δύο χρόνια μετά το ναυάγιο του Τιτανικού. Στη διάρκεια της μακράς του πορείας υπηρέτησε ως φορτηγό, μεταγωγικό μεταναστών, κρουαζιερόπλοιο και, πιο πρόσφατα, ως πλωτό βιβλιοπωλείο πριν μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Στα χρόνια λειτουργίας του άλλαξε αρκετές φορές όνομα, μεταξύ των οποίων SS Μεδίνα, SS Ρόμα, MV Franca C και MV Doulos. Αποκαλούμενο με αγάπη ως η «Μεγάλη Κυρία των Θαλασσών», το πλοίο κινδύνευε να οδηγηθεί στη διάλυση, εκτός αν εξασφαλιζόταν σημαντική οικονομική επένδυση για την αποκατάστασή του.

Το 2010 απέκτησε νέα ζωή στη στεριά, όταν ένας επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη, ο Έρικ Σο, επένδυσε 18 εκατομμύρια δολάρια με στόχο να το μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο. Ο Σο επέλεξε ως μόνιμη τοποθεσία του πλοίου τη Νήσο Μπιντάν της Ινδονησίας, σε ένα νησί σε σχήμα άγκυρας, σε μικρή απόσταση από τη Σιγκαπούρη. Η διαδικασία για να μεταφερθεί το πλοίο στη στεριά διήρκεσε επτά εβδομάδες, κατά τις οποίες ο κινητήρας αφαιρέθηκε και το εσωτερικό του ανακατασκευάστηκε πλήρως. Ο ιδιοκτήτης φρόντισε να διατηρηθεί η ιστορική του ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων σωστικών λέμβων που εξακολουθούν να κρέμονται από αλυσίδες στο μέσον του πλοίου, καθώς και ενός χώρου-μουσείου του παλιού μηχανοστασίου. «Σε ό,τι κάναμε, προσπαθούσαμε να ενσωματώσουμε ναυτικά στοιχεία», δήλωσε.

Μετά από μία δεκαετία ανακαίνισης, ο Σο άνοιξε τις πόρτες του ξενοδοχείου το 2019. Ο ίδιος φέρεται να λαμβάνει μισθό μόλις 1 δολάριο τον χρόνο, ενώ όλα τα λειτουργικά κέρδη δωρίζονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το Doulos Phos The Ship Hotel διαθέτει 93 καμπίνες σε τέσσερα καταστρώματα και προσφέρει στους επισκέπτες πισίνα υπερχείλισης, σπα, κέντρο fitness, ηλιόλουστη βεράντα, κήπο και εστιατόριο. Ένα δωμάτιο Deluxe Plus (διπλό ή δίκλινο) κοστίζει περίπου 78 λίρες, με πρωινό συμπεριλαμβανόμενο στην τιμή, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε κριτική στο TripAdvisor, ένας επισκέπτης έγραψε: «Έχοντας μείνει σε πολλά ξενοδοχεία όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ ειλικρινά να πω ότι αυτή ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ. Η ατμόσφαιρα είναι κάτι ξεχωριστό, προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή στη θάλασσα, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να αποπλεύσεις. Αυτό που έκανε τη διαμονή ακόμα πιο αξέχαστη ήταν η συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του πλοίου, έναν πραγματικά φιλικό και ταπεινό άνθρωπο. Ήταν ευλογία για μένα η γνωριμία μας. Απόλαυσα απόλυτα τον χρόνο μου εδώ και σίγουρα θα επιστρέψω. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε φίλους από όλο τον κόσμο. Είναι μια διαμονή που δεν θα ξεχάσετε εύκολα».

Το σχέδιο του Οργανισμού Τραμπ

Την ίδια στιγμή, γίνεται γνωστό ότι ο Οργανισμός Τραμπ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις Μαλδίβες, με 80 παραθαλάσσιες και υπεράκτιες βίλες. Σε συνεργασία με την εταιρεία πολυτελών ακινήτων Dar Global, ανακοινώθηκαν τα σχέδια για το Trump International Hotel Maldives. Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο του Οργανισμού Τραμπ στη χώρα και αναμένεται να ανοίξει μέχρι το τέλος του 2028. Το συγκρότημα βρίσκεται μόλις 25 λεπτά από το Μαλέ, την πρωτεύουσα των Μαλδίβων, με ταχύπλοο, και με τις πολυάριθμες παραθαλάσσιες και υπεράκτιες βίλες στοχεύει να προσφέρει «υπερπολυτελή» εμπειρία φιλοξενίας. Το έργο απευθύνεται αποκλειστικά σε ταξιδιώτες που αναζητούν «τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικότητας, αποκλειστικότητας και εκλεπτυσμένης πολυτέλειας».