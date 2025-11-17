Η εικόνα του μεγαλύτερου μουσείου του κόσμου μοιάζει πλέον με κολοσσό με πόδια από πηλό. Μόλις έναν μήνα μετά τη διάρρηξη των κοσμημάτων του στέμματος, η οποία έθεσε σε αμφισβήτηση τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου, το ίδρυμα αναγκάζεται να λάβει μια δραστική απόφαση λόγω δομικών αδυναμιών.

Το Μουσείο προχώρησε, αν και διακριτικά, στο εσπευσμένο κλείσιμο ενός από τους πιο ιστορικούς και περίβλεπτους χώρους του: της Galerie Campana (Γκαλερί Καμπάνα). Ο χώρος, που αποτελεί σύμβολο του παλαιού ανακτόρου του Λούβρου, φιλοξενεί μια εξαιρετική συλλογή ελληνικών αγγείων και κεραμικής, η οποία μένει ξανά απροσπέλαστη στο κοινό.

Απειλείται η ασφάλεια των Ελληνικών αγγείων;

Το πρόβλημα είναι δομικό: οι όροφοι και οι οροφές στο επίπεδο 1 της πτέρυγας Sully έχουν υποστεί τέτοια φθορά που τεχνική μελέτη συνέστησε το πλήρες κλείσιμο της γκαλερί.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε το Λούβρο, η μελέτη προειδοποιεί τη Δημόσια Αρχή του Μουσείου (EPML) για «πρόσφατες και απρόβλεπτες εξελίξεις» που αποκαλύπτουν την «ιδιαίτερη ευθραυστότητα ορισμένων δοκών που στηρίζουν τους ορόφους». Οι αδυναμίες αυτές φαίνεται να συνδέονται με αρχιτεκτονικά έργα ανακαίνισης που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930.

Ενώ το ίδρυμα επικεντρώνεται στη μετακίνηση των 65 υπαλλήλων των γραφείων που βρίσκονται πάνω από την γκαλερί ελληνικής τέχνης, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα: Διασφαλίζεται η ακεραιότητα των ανεκτίμητων ελληνικών αρχαιοτήτων – των εύθραυστων αγγείων – όταν οι ίδιες οι δομές του μουσείου κινδυνεύουν;

Αγνόησαν τον κίνδυνο σε πρόσφατες ανακαινίσεις

Η συλλογή του Μαρκησίου Καμπάνα – την οποία είχε αποκτήσει ο Ναπολέων Γ’ το 1863 για να ενισχύσει το Λούβρο – είχε μόλις ξανανοίξει το 2023.

Η γκαλερί Καμπάνα είχε υποστεί ήδη σημαντικές εργασίες για δύο χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, τα δελτία τύπου εκείνης της περιόδου επικεντρώνονταν στη μοντέρνα μουσειογραφία και τον εκσυγχρονισμό του χώρου εισαγωγής στην ελληνική κεραμική, αγνοώντας πλήρως την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια στους ορόφους.

«Η επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια στους ορόφους είχε παραβλεφθεί κατά τις εργασίες 2021-2022», όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του μουσείου.

Η επαναλειτουργία του 2023 σταματά έτσι δύο χρόνια μετά, με το EPML (Δημόσια Αρχή του Μουσείου του Λούβρου) να δηλώνει ότι «ξεκίνησε αμέσως μια επιπλέον σειρά ερευνών» για να εντοπίσει τις αιτίες και να εκτελέσει τα αναγκαία έργα.

Το σύνολο αυτών των εννέα αιθουσών, το οποίο ονομαζόταν παλιότερα «Galerie du bord de l’eau» (Γκαλερί της άκρης του νερού) και βρίσκεται κοντά στη Γκαλερί του Απόλλωνα όπου έγινε η κλοπή – στον ίδιο όροφο – δείχνει ότι το Λούβρο «μπάζει νερά» και αποκαλύπτει τις δομικές αδυναμίες του, εν μέσω του φιλόδοξου έργου Louvre Nouvelle Renaissance (Νέα Αναγέννηση του Λούβρου) που είχε ανακοινωθεί από τον Εμανουέλ Μακρόν.

🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Après les problèmes de sécurité, une galerie de NEUF SALLES doit désormais être FERMÉE d’urgence au Louvre en raison d’un risque d’EFFONDREMENT.



L’un des espaces les plus prestigieux du musée, la galerie Campana, qui abrite une collection… pic.twitter.com/vflFH5V0Xt — Bastion (@BastionMediaFR) November 17, 2025

Με πληροφορίες απο τη Le Parisien