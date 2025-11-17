Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του θανάτου μιας μητέρας και των δύο παιδιών της σε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πλέον εξετάζεται το σενάριο δηλητηρίασης από ουσία που χρησιμοποιείται σε απολυμάνσεις -αφού, πρώτα, θεωρήθηκε πιθανό να είχαν πάθει τροφική δηλητηρίαση αφού κατανάλωσαν τρόφιμα από πλανόδιο πωλητή.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ τουρκικών ΜΜΕ, πριν από τον θάνατο της οικογένειας Γερμανών που βρίσκονταν στην Τουρκία για διακοπές, είχε απολυμανθεί ο χώρος στο ισόγειο του ξενοδοχείου, λόγω εμφάνισης κοριών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε μια ουσία που είναι πολύ τοξική, τη φωσφίνη αλουμινίου, και η οποία μπορεί να πέρασε στο δωμάτιο της οικογένειας μέσα από τον εξαερισμό της τουαλέτας.

Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται συχνά σε απολυμάνσεις για καταπολέμηση κοριών και για τις κατσαρίδες και, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει αντίδοτο για αυτό το ισχυρό δηλητήριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο, αν εισπνευθεί σε μεγάλη ποσότητα. Την ίδια ώρα, φαίνεται πως ο υπάλληλος που έκανε την απολύμανση δεν είχε πιστοποίηση για να χρησιμοποιεί τέτοιες ουσίες.

Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, αλλά και μέλη του προσωπικού, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απολύμανσης, ο γιος του και ακόμη ένας εργαζόμενος, καθώς και ο ιδιοκτήτης φούρνου από όπου η οικογένεια είχε αγοράσει τρόφιμα.

Ο πατέρας της οικογένειας παραμένει σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Οι ειδικοί αναζητούν ίχνη της τοξικής ουσίας στο αίμα της μητέρας και των δύο παιδιών, για να διαπιστωθεί εάν πράγματι δηλητηριάστηκαν από την απολύμανση.