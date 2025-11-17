Ανάλογα με το άτομο που θα ρωτήσεις, μπορεί να πάρεις διαφορετική απάντηση σχετικά με την αμηχανία που προκαλεί η συμβίωση με αγνώστους σε τραπέζια εστιατορίων. Απ’ ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας, οι νεότερες γενιές είναι πιο πιθανό να απολαύσουν ένα γεύμα σε μεγάλο τραπέζι, στο οποίο κάθονται κοντά με άλλες παρέες, δίπλα σε άτομα που δεν γνωρίζουν.

Σύμφωνα με νέα δεδομένα από την εταιρεία online κρατήσεων Resy, το 90% των πελατών που ανήκουν στη γενιά Ζ (η δημογραφική ομάδα που ακολουθεί τους millennials, γεννημένη περίπου από το 1997 έως το 2012) λέει ότι απολαμβάνει τα κοινά τραπέζια, σε σύγκριση με μόλις το 60% των boomers (1946-1964) – μια διαφορά που αναδεικνύει την αναβίωση μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες τάσεις στον χώρο της εστίασης: το να κάθονται πολλές διαφορετικές παρέες μαζί σε μεγάλα τραπέζια.

Καθώς η γενιά Ζ έχει μεγαλώσει συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, φαίνεται πως αρκετοί νέοι «διψούν» για επαφή με άλλους ανθρώπους, για μια εγγύτητα που ξεπερνά τα ψηφιακά όρια και περνά στην πραγματική ζωή. Έτσι, το να μοιράζεσαι ένα τραπέζι με αγνώστους δεν φέρνει στο προσκήνιο την αμηχανία, αλλά την πιθανότητα κοινωνικοποίησης με ελεγχόμενους όρους, τη δυνατότητα προσέγγισης νέων φίλων ή ακόμα και ραντεβού.

Τι λένε οι ειδικοί για την επιστροφή στα μεγάλα, κοινά τραπέζια

«Τα κοινά τραπέζια έχουν γίνει το νέο στάνταρ, ειδικά για την Gen Z, και είναι το ιδανικό περιβάλλον γι’ αυτό: μετατρέπουν φυσικά το δείπνο σε κοινή εμπειρία», λέει ο Pablo Rivero, CEO της Resy και της Tock και Ανώτερος Αντιπρόεδρος Global Dining στην American Express. «Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα έχεις δίπλα σου και αυτό είναι το διασκεδαστικό!»

Η έρευνα της Resy δείχνει ότι το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί τα κοινά τραπέζια ιδανικά για να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, με τους μισούς να λένε ότι είχαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις με κάποιον που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μιλούσαν ποτέ. Ένας στους τρεις είπε ότι γνώρισε έναν νέο φίλο με αυτόν τον τρόπο, και ένας στους επτά ότι βρήκε ραντεβού.

Ο Michael Della Penna, διευθυντής στρατηγικής της εταιρείας ψηφιακής έρευνας InMarket και πατέρας δύο παιδιών που ανήκουν στη γενιά Ζ, είπε στο Business Insider ότι για μια γενιά με έντονο άγχος, το κοινό περιβάλλον λειτουργεί ως «κοινωνικό προστατευτικό φράγμα», «επειδή δεν χρειάζεται να είσαι το επίκεντρο ή να ξεκινάς εσύ τη συζήτηση».

Τα ωφέλη αυτής της προσέγγισης, πώς επηρεάζεται από τις εξελίξεις

«Επωφελείσαι, γιατί είναι ομαδική συζήτηση, και μπορείς να προσθέσεις κάτι σε αυτή με πιο ασφαλή τρόπο», είπε ο Della Penna. «Είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό για όσους νιώθουν ότι δεν έχουν κοινωνικές δεξιότητες, είναι πιο ντροπαλοί ή έχουν μείνει στον ψηφιακό κόσμο για πολύ καιρό. Είναι ένα ασφαλές βήμα πίσω προς την επανασύνδεση και την κοινωνικοποίηση χωρίς το βάρος να κουβαλάς εσύ ολόκληρη τη συζήτηση».

Η κοινή εστίαση έχει ιστορία χιλιάδων ετών, αλλά η δημοτικότητά της ανεβοκατεβαίνει, με κύματα ενθουσιασμού να ακολουθούν περιόδους έντονης κοινωνικής αποσύνδεσης, όπως εξηγεί ο Donnie Madia, εστιάτορας στο Σικάγο και συνεργάτης του βραβευμένου γκρουπ One Off Hospitality.

«Το 2001, μετά την τραγωδία στη Νέα Υόρκη, ο κόσμος ήθελε να είναι μαζί. Ήθελε οικειότητα, μικρότερους χώρους, και η αλληλεπίδραση ήταν πολύ σημαντική», είπε ο Madia, που εμφανίστηκε ως ο εαυτός του σε επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς “The Bear”. «Το ίδιο συνέβη το 2008 μετά την οικονομική κρίση: μόλις ο κόσμος άρχισε να επιστρέφει στα εστιατόρια, ήθελε το γιορτινό συναίσθημα του να τρως μαζί με άλλους».

Ο Madia λέει ότι η στροφή προς την κοινή εστίαση είναι μια στροφή προς την ανθρώπινη επαφή, ιδιαίτερα σημαντική στη μετά-COVID εποχή, αλλά και σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία επιταχύνεται με εκθετικό ρυθμό.

Για την Gen Z, η οποία επίσης απομακρύνεται από την AI και πρωτοστατεί στην επιστροφή της παλιότερης τεχνολογίας, όπως των κινητών τηλεφώνων που δεν είναι «έξυπνα», η κοινή εστίαση φαίνεται να είναι μέρος μιας ευρύτερης επαναφοράς προς εμπειρίες που δεν μπορείς να κατεβάσεις, να αντιγράψεις ή να περάσεις από φίλτρο.

«Η Gen Z οδηγεί μια στροφή πίσω στην κοινή εστίαση επειδή διψά για εμπειρίες όσο και για φαγητό», λέει η Ashley Mitchell, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ των East Coast Wings + Grill και Sammy’s Sliders. «Μεγάλωσαν online, αλλά επιδιώκουν συνειδητά πραγματική ανθρώπινη σύνδεση, και τα εστιατόρια έχουν ξαναγίνει ο χώρος συγκέντρωσης. Για εκείνους, το να μοιράζεσαι τραπέζι δεν είναι απλώς πρακτικό θέμα, είναι μέρος της κοινωνικής εμπειρίας.»