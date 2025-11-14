Μια ανάρτηση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με φωτογραφίες ελληνικών C-130 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Κάποιοι χρήστες και πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία έσπευσαν να συνδέσουν την ανάρτηση με το πρόσφατο δυστύχημα τουρκικού C-130 στα σύνορα Γεωργίας–Αζερμπαϊτζάν, παρότι η ανάρτηση απείχε 48 ώρες από το συμβάν.

Η ανάρτηση μετά τις έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία διαγράφηκε και στον λογαριασμό της Π.Α στο X, ανέβηκε ανάρτηση με το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού της, αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, η οποία είχε αποσταλεί στην Τουρκία.

Συλλυπητήρια επιστολή του Έλληνα Α/ΓΕΑ προς τον Τούρκο ομόλογό του pic.twitter.com/yGLopxJXfx — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) November 13, 2025

Χρήστες στα social media χαρακτήρισαν το περιεχόμενο με φωτογραφίες των ελληνικών C-130 «ατυχέστατο» και ανέφεραν ότι δεν συνάδει με «καλές σχέσεις γειτονίας».

Δημοσιογράφος του CNN Turk σχολίασε:

«Η Ελλάδα απέσυρε την ανάρτηση της. Ξέρετε σήμερα φτάνουν οι σοροί των 20 πεσόντων από τη συντριβή του αεροσκάφους μας από το Αζερμπαϊτζάν.



Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ανέβασε και πάλι την ανάρτησή της που είχε ανεβάσει και στις 5 Νοεμβρίου και δείχνει τα C-130 λέγοντας πως είναι η φωτογραφία της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτήν την ανηθικότητα, ξεσηκώθηκε η Άγκυρα.



Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, όπως και από τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα. Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα συνομίλησε με τον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας και του μετέφερε την αντίδραση της Τουρκίας.



Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως αυτό ήταν αποτέλεσμα λάθους, δεν υπήρχε κακή πρόθεση, πως αποσύρθηκε η ανάρτηση και στη θέση θα αναρτηθεί μήνυμα συλλυπητηρίων».

Το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber μετέδωσε επίσης:

«Καθώς μιλάτε, δεξιά μου βλέπω αυτή την ανάρτηση που με εξοργίζει. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ανηθικότητα. Αυτό είναι ρεζίλι. Στο μυαλό μου έρχονται αυτοί οι ελληνολάγνοι που στη Σμύρνη χορεύουν συρτάκι με γαλάζια παντελόνια και λευκές μπλούζες. Μιλάμε για μια χώρα που σε μια τέτοια μέρα τραγωδίας μας κάνει τέτοιες αναρτήσεις».

Ο εκπρόσωπος του AK Parti, Ομέρ Τσελίκ, σχολίασε με έντονο ύφος: «Η δημοσίευση ήταν ακατάλληλη… άσχημο μήνυμα… έλλειψη σεβασμού» απέναντι στους Τούρκους στρατιώτες που χάθηκαν. Τόνισε ότι η σωστή ενέργεια ήταν η αφαίρεση της φωτογραφίας και η προσθήκη μηνύματος συλλυπητηρίων, ζητώντας ποινές για τους υπεύθυνους της δημοσίευσης.