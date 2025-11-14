Η αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άγρια και απρόβλεπτη κατάσταση τη Δευτέρα, όταν έλαβε κλήση από ένα παιδί που ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι τσακώνονταν ενώ κινoύνταν στον αυτοκινητόδρομο 79 στη Φλόριντα, σύμφωνα με τα WFLA, Law&Crime και People.

Το παιδί κατάφερε να δώσει περιγραφή του οχήματος πριν η κλήση διακοπεί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον. Περιπολικά έσπευσαν στην περιοχή για να εντοπίσουν το αυτοκίνητο. Όταν ένας αστυνομικός εντόπισε όχημα που ταίριαζε στην περιγραφή και άναψε φώτα και σειρήνες, τα πράγματα πήραν απρόσμενη τροπή.

Αρχικά φαινόταν πως ο οδηγός αγνοούσε την καταδίωξη, συνεχίζοντας βόρεια στον αυτοκινητόδρομο. Όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του και πήδηξε από το κινούμενο όχημα».

Ο αστυνομικός σταμάτησε αμέσως και συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 46χρονος Άλμπερτ Ντέιλ Σίρσι. Το αυτοκίνητο, ωστόσο, συνέχισε να κινείται χωρίς οδηγό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύζυγός του, Χέδερ Σίρσι, κατάφερε να περάσει πάνω από την κεντρική κονσόλα και να πάρει τον έλεγχο του οχήματος, ακινητοποιώντας το. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Όταν οι αστυνομικοί μίλησαν με τη Χέδερ, διαπίστωσαν «ενδείξεις σωματικής επίθεσης, συμπεριλαμβανομένων εμφανών τραυμάτων στο πρόσωπο». Η ίδια είπε ότι ζήτησε επανειλημμένα από τον σύζυγό της να σταματήσει για να κατέβει εκείνη και τα παιδιά, αλλά αυτός «αρνήθηκε κατηγορηματικά».

Πρόσθεσε επίσης ότι όταν εκείνος ανακάλυψε πως η κόρη τους κάλεσε το 911, «χτύπησε το παιδί και του πήρε το τηλέφωνο», εξηγώντας έτσι γιατί η κλήση διακόπηκε απότομα.

Η Χέδερ είπε ακόμη στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα από τη Λουιζιάνα στη Φλόριντα και «ήταν καθ’ οδόν για να επιστρέψει εκεί τη στιγμή του περιστατικού». Στο δελτίο σύλληψης του Άλμπερτ δεν αναγράφεται μόνιμη διεύθυνση.

Παρά την αναστάτωση, όλα τα εμπλεκόμενα άτομα εξετάστηκαν από το ιατρικό προσωπικό και κρίθηκαν καλά στην υγεία τους.

Ο Άλμπερτ Σίρσι κατηγορείται για παρεμπόδιση ή παρενόχληση μάρτυρα, ενδοοικογενειακή βία με σωματική βλάβη, διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής από αστυνομικό, αντίσταση χωρίς βία, κακοποίηση ανηλίκου, παράνομη κράτηση και οδήγηση με αναστολή ή ανάκληση άδειας.

Παραμένει υπό κράτηση στην κομητεία Ουάσινγκτον, περιμένοντας να παρουσιαστεί στο δικαστήριο.