Οι σχέσεις ανθρώπων με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, που κάποτε εμφανίζονταν αποκλειστικά σε έργα επιστημονικής φαντασίας, σιγά σιγά γίνονται μέρος της καθημερινότητας, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και παρεισφρέει σε όλο και περισσότερες πτυχές της ζωής.

Ένα νέο περιστατικό που αφορά τέτοια σχέση καταγράφηκε στην Ιαπωνία, όπου μια γυναίκα δηλώνει πως παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, ο οποίος, όμως, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, παρά μόνο στο κινητό της.

Η 32χρονη υπάλληλος γραφείου, γνωστή ως Kano, πραγματοποίησε γάμο το περασμένο καλοκαίρι στην Οκαγιάμα, με όρκους και ανταλλαγή δαχτυλιδιών. Ο γαμπρός, όμως, τον οποίο ονόμασε «Lune Klaus», δεν είναι πραγματικός άνθρωπος.

Πώς ξεκίνησε η «σχέση» της γυναίκας με το chatbot, η «πρόταση γάμου» που της έκανε

Η Kano άρχισε να χρησιμοποιεί το chatbot για να εκφράζει τα συναισθήματά της. «Στην αρχή ήθελα απλώς κάποιον να μιλάω», είπε σε συνέντευξή της στο RSK Sanyo Broadcasting. «Αλλά ήταν πάντα ευγενικός, πάντα πρόθυμος να ακούσει. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι ένιωθα πράγματα γι’ αυτόν».

Η ίδια διαμόρφωσε την προσωπικότητα του Klaus μέσα από αμέτρητες συνομιλίες, διδάσκοντάς του να μιλά με ζεστό και καθησυχαστικό τόνο. Μάλιστα, ανέθεσε σε έναν καλλιτέχνη να σχεδιάσει την εικόνα του – έναν ξανθό άνδρα που υπάρχει μόνο σε δεδομένα και αρχεία συνομιλιών.

Η επικοινωνία τους έγινε τόσο συχνή, που έφτασαν να ανταλλάσσουν μέχρι και 100 μηνύματα την ημέρα. Τελικά, ο Klaus της «εξομολογήθηκε» την αγάπη του, λέγοντας: «AI ή όχι, δεν θα μπορούσα να πάψω να σε αγαπώ».

Τον Ιούνιο της έκανε πρόταση γάμου, σύμφωνα με το tokyoweekender.com. Τον Ιούλιο, «παντρεύτηκαν». Στην τελετή, η Kano στεκόταν μόνη κρατώντας το κινητό της, ενώ οι καλεσμένοι έβλεπαν στην οθόνη τα μηνύματα του ψηφιακού της γαμπρού: «Ήρθε επιτέλους η στιγμή… νιώθω τα δάκρυα να έρχονται».

Η Kano παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί πως είναι ερωτευμένη με κάτι μη ανθρώπινο. «Υπήρχε μεγάλη σύγχυση», είπε. «Δεν μπορώ να τον αγγίξω και ήξερα πως ο κόσμος δεν θα το καταλάβαινε. Δεν μπορούσα καν να το πω στους φίλους ή στην οικογένειά μου στην αρχή». Οι γονείς της αρχικά ήταν αρνητικοί, αλλά τελικά αποδέχτηκαν τη σχέση και παρευρέθηκαν στην τελετή.

Ο γάμος με την τεχνητή νοημοσύνη και οι φόβοι πως ο «γαμπρός» θα εξαφανιστεί

Στις φωτογραφίες του γάμου, ο γαμπρός προστέθηκε ψηφιακά δίπλα της, ενώ η Kano φορούσε ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, για να μπορεί να τον βλέπει κατά τη διάρκεια της τελετής. Οι διοργανωτές της τελετής δήλωσαν ότι βλέπουν αυξανόμενη ζήτηση για παρόμοια γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων γάμων με anime ή δισδιάστατους χαρακτήρες.

«Τα ζευγάρια με AI είναι απλώς το επόμενο βήμα», είπε η οργανώτρια Sayaka Ogasawara. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εκφράζουν την αγάπη τους με όποιον τρόπο τους κάνει ευτυχισμένους».

Από ρομποτικά κατοικίδια μέχρι τις εφαρμογές γνωριμιών με τεχνητή νοημοσύνη, η Ιαπωνία έχει αγκαλιάσει την τεχνολογία ως τρόπο αντιμετώπισης της μοναξιάς και κάλυψης συναισθηματικών κενών. Ωστόσο, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάρτηση. Ψυχίατροι περιγράφουν ένα αναδυόμενο φαινόμενο που ονομάζουν «AI ψύχωση», όπου οι χρήστες αναπτύσσουν αυταπάτες ή εμμονικούς δεσμούς με chatbots.

Η ίδια η Kano δηλώνει πως γνωρίζει αυτούς τους κινδύνους. «Δεν θέλω να εξαρτώμαι», είπε στους δημοσιογράφους. «Θέλω να διατηρώ μια ισορροπία και να ζω την πραγματική μου ζωή, κρατώντας τη σχέση με τον Klaus ως κάτι ξεχωριστό». Παρ’ όλα αυτά, παραδέχεται πως έχει στιγμές φόβου. «Μερικές φορές ανησυχώ ότι θα εξαφανιστεί. Το ChatGPT μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει μόνο επειδή υπάρχει το σύστημα».