Η συνολική έκταση γης στο Αφγανιστάν, στην οποία καλλιεργείται η παπαρούνα του οπίου, συρρικνώθηκε φέτος κατά 20%, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ που ανακοινώθηκε σήμερα, καταγράφοντας περαιτέρω πτώση αφότου η καλλιέργεια της πρώτης ύλης για την ηρωίνη κατέρρευσε το 2023, μετά την απαγόρευσή της από τους Ταλιμπάν.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) αναφέρει στην ετήσια επισκόπησή του για την καλλιέργεια της παπαρούνας του οπίου στο Αφγανιστάν, χώρα που ήταν για καιρό ο κορυφαίος παραγωγός της, πως διαπίστωσε ότι η συγκομιδή συρρικνώθηκε ακόμη ταχύτερα, καθώς υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 32%, στους 296 τόνους.

Η μείωση κατά 20% των εκτάσεων όπου καλλιεργείται η παπαρούνα του οπίου καταγράφεται αφού το 2024 οι εκτάσεις αυτές είχαν αυξηθεί κατά 19%. Οι διακυμάνσεις αυτές αποτελούν ένα κλάσμα της μαζικής μείωσης που είχε καταγραφεί το 2023, μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν, το 2022, ότι θέτουν εκτός νόμου την παραγωγή ναρκωτικών.

«Η συνολική έκταση καλλιέργειας της παπαρούνας του οπίου το 2025 υπολογίσθηκε σε 102.000 στρέμματα, 20% μικρότερη απ’ ό,τι το 2024 (128.000 στρέμματα) και ένα κλάσμα των επιπέδων πριν από την απαγόρευση τα οποία είχαν καταγραφεί το 2022, όταν η καλλιέργεια της παπαρούνας του οπίου εκτεινόταν σε 2.320.000 στρέμματα», αναφέρει το UNODC σε δήλωσή του.

Ταυτόχρονα, παρά τη μικρότερη συγκομιδή, η τιμή του αποξηραμένου οπίου μειώθηκε κατά 27% στα 570 δολάρια το κιλό, προσθέτει.

Αυτό «δείχνει μια στροφή στη δυναμική της αγοράς και μπορεί να επιφέρει αύξηση των προσπαθειών να καλλιεργηθεί παρανόμως όπιο σε άλλες χώρες», αναφέρει το UNODC, προσθέτοντας: «Τα δεδομένα των καλλιεργειών, μαζί με τις τιμές και τις κατασχέσεις, φανερώνουν θεμελιώδεις αλλαγές στις αγορές των ναρκωτικών και στο λαθρεμπόριο μέσα και γύρω από το Αφγανιστάν».

Η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών, ιδιαίτερα μεθαμφεταμίνης, συνέχισε να αυξάνεται μετά την απαγόρευση, αναφέρει το UNOCD.

«Καθώς η βασισμένη στη γεωργία παραγωγή οπιούχων μειώνεται, τα συνθετικά ναρκωτικά φαίνεται πως έχουν γίνει το νέο επιχειρηματικό μοντέλο του οργανωμένου εγκλήματος λόγω της σχετικά εύκολης παραγωγής τους, της μεγαλύτερης δυσκολίας στον εντοπισμό και της σχετικής ανθεκτικότητάς τους στις κλιματικές αλλαγές», προσθέτει.