Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα στο X ο δημοσιογράφος του Punchbowl News Τζέικ Σέρμαν.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 2001 έως το 2009 υπό την προεδρία του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Ο Ντικ Τσέινι ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τζορτζ Ουόκερ Μπους σε δύο νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες και ο σύμβουλός του με τη μεγαλύτερη επιρροή στον Λευκό Οίκο σε μια εποχή που σηματοδοτήθηκε από την τρομοκρατία, τον πόλεμο και τις οικονομικές αλλαγές.

Ο θάνατός του οφείλεται σε επιπλοκές που σχετίζονται με πνευμονία όπως και καρδιαγγειακές παθήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Τσέινι, ο οποίος αντιμετώπιζε καρδιαγγειακά προβλήματα σχεδόν σε όλη του την ενήλικη ζωή, είχε υποστεί πέντε καρδιακές προσβολές μεταξύ του 1978 και του 2010 και είχε βάλει βηματοδότη από το 2001.